Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, δείτε βίντεο

Οι ελληνικές Αρχές είχαν την πληροφορία για τις επαφές του 37χρονου με τους συγκεκριμένους και για αυτό το λόγο τον είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δυο εβδομάδες.Η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική ότι την Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο, και ότι στην περιοχή μένει ένα μέλος της Χαμάς.Οι Αστυνομικοί υπό άκρα μυστικότητα οργάνωσαν την επιχείρηση εντοπισμού του 37χρονου, τον συνέλαβαν ενώ ακολούθησαν έρευνες τόσο στο δωμάτιό του, στον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια.Εκεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν και κατάσχεσαν μια θερμαινόμενη πλάκα, μια ζυγαριά ακριβείας, καθώς και γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία των χημικών.Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ στο "μικροσκόπιο" έχουν μπει το κινητό τηλέφωνο του Παλαιστίνιου και οι ψηφιακές του συσκευές.Οι Αρχές εκτιμούν ότι περίμενε ένα "ύποπτο" δέμα που είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ και δεν πρόλαβε να παραλάβει και ότι ενδεχομένως να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών στην Κρήτη και στην Γερμανία.Ο ίδιος, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, ότι είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και πως διατηρούσε στενές σχέσεις με τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο.Παράλληλα, ανέφερε πως είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο τις οποίες δεν πρόλαβε να παραλάβει χωρίς, όμως, να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος καθώς περίμενε οδηγίες.