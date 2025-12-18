Ρία Ελληνίδου: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου - Δείτε βίντεο
Ρία Ελληνίδου: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου - Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια απέφυγε να απαντήσει κι έφυγε βιαστικά
Την αντίδραση της Ρίας Ελληνίδου σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου κατέγραψαν σε βίντεο, την ώρα που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, έτοιμη να αποχωρήσει για επαγγελματικό της ταξίδι.
Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, δημοσιογράφος της εκπομπής Super Κατερίνα πλησίασε την τραγουδίστρια και μόλις πήγε να την ρωτήσει για την προσωπική της ζωή και για τη φημολογούμενη σχέση της με τον πρώην μοντέλο, εκείνη τόνισε πως δεν είχε κάτι να πει και αποχώρησε. Η Ρία Ελληνίδου ανέφερε απλώς: «Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πριν από μερικές ημέρες, όταν του ζητήθηκε να απαντήσει ξεκάθαρα για τη σχέση τους είχε πει: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας. Δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Είναι πρωτίστως το ότι είμαι μπαμπάς και ότι έχω ένα παιδί και είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν το βγάζω σημαία για να κλείσω στόματα, αλλά εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια, με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν θα βγω να πω τι γίνεται.
Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο πολύ το αίσθημα της προστατευτικότητας για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…».
