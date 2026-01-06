Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής
Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

Είχα πάρα πολλή δύναμη, τόνισε η τραγουδίστρια

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής
Στην περίοδο που έφτασε να ζυγίζει λιγότερο από σαράντα κιλά ανέτρεξε η Σοφία Βόσσου, διευκρινίζοντας πως δεν φοβήθηκε για τη ζωή της. Η τραγουδίστρια έκανε λόγο για «μάθημα ζωής» και δήλωσε ευγνώμων που έζησε τη συγκεκριμένη εμπειρία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Σοφία Βόσσου μοιράστηκε: «Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου. Δεν φοβήθηκα ποτέ. Είχα πάρα πολλή δύναμη. Όλη αυτή η περίοδος ήταν για εμένα μάθημα ζωής και ευχαριστώ τον Θεό που μου την έδωσε. Γιατί να φοβηθώ, όταν δίπλα μου υπήρχαν άνθρωποι με καρκίνο; Ήταν ένα χειρουργείο, βγήκε ένα συρίγγιο που δεν έκλεινε και ταλαιπωρήθηκα έναν χρόνο. Πήρα μια ορμόνη, αλλοιώθηκε η γεύση μου και δεν μπορούσα να φάω».

Στην ίδια συνέντευξη, η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον χρόνο και τοποθετήθηκε σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις. «Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων, στο μέτρο και τον βαθμό που δεν αλλοιώνεσαι», σχολίασε.

