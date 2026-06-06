Τσιόδρας: Οι ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ

«Επαρκής ενέργεια και καλύτερες τιμές σε εποχές διαρκών κρίσεων; Γίνεται;» είναι το ερώτημα που θέτει ρητορικά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ με αφορμή την σημερινή διοργάνωση