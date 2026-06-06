Τσιόδρας: Οι ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ
Τσιόδρας: Οι ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ
«Επαρκής ενέργεια και καλύτερες τιμές σε εποχές διαρκών κρίσεων; Γίνεται;» είναι το ερώτημα που θέτει ρητορικά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ με αφορμή την σημερινή διοργάνωση
Τα νέα γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα από την αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο επιχειρεί να καταγράψει η ημερίδα με θέμα «Οι ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ: οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια», η οποία διοργανώνεται σήμερα με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.
«Επαρκής ενέργεια και καλύτερες τιμές σε εποχές διαρκών κρίσεων; Γίνεται;» είναι το ερώτημα που θέτει ρητορικά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ με αφορμή την σημερινή διοργάνωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς, σε μια συνθήκη τεχνολογικών και περιφερειακών μεταβολών, που αγγίζουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Η ημερίδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, 6 Ιουνίου, από τις 10:30 έως τις 13:30, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7).
Αναλυτικά, το πρόγραμμα εδώ
«Επαρκής ενέργεια και καλύτερες τιμές σε εποχές διαρκών κρίσεων; Γίνεται;» είναι το ερώτημα που θέτει ρητορικά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ με αφορμή την σημερινή διοργάνωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς, σε μια συνθήκη τεχνολογικών και περιφερειακών μεταβολών, που αγγίζουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Η ημερίδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, 6 Ιουνίου, από τις 10:30 έως τις 13:30, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7).
Αναλυτικά, το πρόγραμμα εδώ
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