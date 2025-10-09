Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Σοφία Βόσσου: Γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα, τα πόδια μου ήταν βγαλμένα από τη λεκάνη, έμεινα πέντε χρόνια στον γύψο
Ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα, δήλωσε η τραγουδίστρια
Μια δύσκολη εμπειρία που τη σημάδεψε στην παιδική της ηλικία περιέγραψε η Σοφία Βόσσου, αναφέροντας ότι γεννήθηκε με συγγενές εξάρθρημα, επηρεάζοντας την κινητικότητα των ποδιών της, ενώ όπως είπε «έμεινε πέντε χρόνια σε γύψο».
Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της ζωής της. Όπως είπε στην εκπομπή «Memories of Flavors» του σεφ Μάριου Γλύκα στο YouTube: «Δυσκολεύτηκα ως παιδάκι, διότι γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα, που σημαίνει ότι τα ποδαράκια μου ήταν βγαλμένα από τη λεκάνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την τότε άγνοια γύρω από την πάθηση: «Τότε δεν τα εξέταζαν τα παιδιά, γιατί θα μπορούσε σε 40 μέρες να έχει κολλήσει αυτό. Δεν το πήραν χαμπάρι και έμεινα πέντε χρόνια στον γύψο».
Η Σοφία Βόσσου τόνισε πως τα πρώτα της χρόνια ήταν γεμάτα περιορισμούς, αφού δεν μπορούσε να κάνει όσα θεωρούνται φυσιολογικά για ένα παιδί. «Ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα», είπε περιγράφοντας το πώς βίωσε εκείνη την περίοδο και πρόσθεσε: «Από τα 5-6 μου και μετά απελευθερώθηκα. Αυτό ήταν λίγο καταπιεστικό».
