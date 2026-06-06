Ο Νίκος Παπανδρέου χόρεψε συρτά και πεντοζάλη μαζί με Κρητικούς στη Grand Place, δείτε βίντεο

Μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης» επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκλεισαν την παρουσία τους στις Βρυξέλλες με μια αυθόρμητη κρητική γιορτή στην κεντρική πλατεία της πόλης