Ο Νίκος Παπανδρέου χόρεψε συρτά και πεντοζάλη μαζί με Κρητικούς στη Grand Place, δείτε βίντεο
Ο Νίκος Παπανδρέου χόρεψε συρτά και πεντοζάλη μαζί με Κρητικούς στη Grand Place, δείτε βίντεο
Μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης» επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκλεισαν την παρουσία τους στις Βρυξέλλες με μια αυθόρμητη κρητική γιορτή στην κεντρική πλατεία της πόλης
Μια κρητική «πινελιά» απέκτησαν για λίγο οι Βρυξέλλες, καθώς τα 20 μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης» επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από πρόσκληση του ευρωβουλευτή Νίκος Παπανδρέου.
Κατά την παραμονή τους στις Βρυξέλλες, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ συζήτησαν ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο στην εμβληματική Grand Place, όπου τα μέλη του συλλόγου χόρεψαν κρητικούς χορούς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών και επισκεπτών. Στον χορό συμμετείχε και ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος ενώθηκε με τους χορευτές στην κεντρική πλατεία της βελγικής πρωτεύουσας.
«Είναι ιδιαίτερη χαρά να υποδέχομαι στις Βρυξέλλες φίλους από την Κρήτη και να τους ξεναγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον χώρο όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρώπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι οι άνθρωποί της, οι παραδόσεις της, οι πολιτισμοί της και οι αξίες που μοιραζόμαστε. Η παρουσία ενός κρητικού λαογραφικού ομίλου στην καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα οικοδομείται πάνω στον πλούτο των τοπικών μας παραδόσεων», δήλωσε ο Νίκος Παπανδρέου και πρόσθεσε:
«Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα της ηπείρου μας προέρχεται από τον αρχαίο ελληνικό μύθο της Ευρώπης, της νεαρής πριγκίπισσας από τη Φοινίκη που, σύμφωνα με την παράδοση, μεταφέρθηκε στην Κρήτη, όπου ξεκίνησε ένα από τα πιο συμβολικά ταξίδια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Από την Κρήτη λοιπόν, τον τόπο που συνδέεται με τον μύθο της Ευρώπης, έρχονται σήμερα συμπολίτες μας για να γνωρίσουν από κοντά το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να μεταφέρουν εδώ τον πολιτισμό και τις αξίες του νησιού μας. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των πολιτών, περισσότερη γνώση και περισσότερη σύνδεση με τις ρίζες της. Αυτή η επίσκεψη υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό.»
Κατά την παραμονή τους στις Βρυξέλλες, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ συζήτησαν ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με έναν πιο παραδοσιακό τρόπο στην εμβληματική Grand Place, όπου τα μέλη του συλλόγου χόρεψαν κρητικούς χορούς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών και επισκεπτών. Στον χορό συμμετείχε και ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος ενώθηκε με τους χορευτές στην κεντρική πλατεία της βελγικής πρωτεύουσας.
«Είναι ιδιαίτερη χαρά να υποδέχομαι στις Βρυξέλλες φίλους από την Κρήτη και να τους ξεναγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον χώρο όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρώπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι οι άνθρωποί της, οι παραδόσεις της, οι πολιτισμοί της και οι αξίες που μοιραζόμαστε. Η παρουσία ενός κρητικού λαογραφικού ομίλου στην καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα οικοδομείται πάνω στον πλούτο των τοπικών μας παραδόσεων», δήλωσε ο Νίκος Παπανδρέου και πρόσθεσε:
«Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα της ηπείρου μας προέρχεται από τον αρχαίο ελληνικό μύθο της Ευρώπης, της νεαρής πριγκίπισσας από τη Φοινίκη που, σύμφωνα με την παράδοση, μεταφέρθηκε στην Κρήτη, όπου ξεκίνησε ένα από τα πιο συμβολικά ταξίδια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Από την Κρήτη λοιπόν, τον τόπο που συνδέεται με τον μύθο της Ευρώπης, έρχονται σήμερα συμπολίτες μας για να γνωρίσουν από κοντά το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να μεταφέρουν εδώ τον πολιτισμό και τις αξίες του νησιού μας. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των πολιτών, περισσότερη γνώση και περισσότερη σύνδεση με τις ρίζες της. Αυτή η επίσκεψη υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό.»
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