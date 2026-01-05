Διονύσης Τσακνής για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Η απώλειά του είναι ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει
Ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της ζωής μου όταν έφυγε, πρόσθεσε ο συνθέτης
Για τον χαμό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα μίλησε ο Διονύσης Τσακνής, τονίζοντας πως είναι ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από την ημέρα που πέθανε.
Ο συνθέτης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και δήλωσε πως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας του λείπει πολύ και σε κάθε συναυλία που κάνει λέει κάποια από τα τραγούδια του για να τον τιμήσει.
Ο Διονύσης Τσακνής είπε για τον τραγουδιστή: «Μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της ζωής μου ήταν όταν έφυγε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Και ένα χρόνο πριν έφυγε ένας άλλος αγαπημένος, ο Μάνος Ελευθερίου. Ήταν ένα τραύμα που εξακολουθεί να υπάρχει. Πέρασαν τα χρόνια, είναι λογικό ότι ο καιρός αυτά τα πράγματα τα μαλακώνει, αλλά η απώλεια εξακολουθεί να είναι απώλεια και μάλιστα μεγάλη. Ο Λαυρέντης είχε μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Πάρα πολύ σπουδαία. Πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε ή από τη συμπεριφορά που είχε, τα υιοθέτησα εκ των υστέρων. Σε πάρα πολλά πράγματα ο Λαυρέντης είχε επιρροή πάνω μου, χωρίς να το καταλαβαίνει. Μου λείπει πολύ. Υπάρχουν στιγμές που έχω την εντύπωση ότι αν γυρίσω δίπλα μου, θα τον δω. Ειδικά όταν κάνουμε τα αφιερώματα στα τραγούδια του, εκεί τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα. Όπως επίσης δύσκολο είναι και σε μένα κάθε βράδυ όταν, εδώ σε αυτή τη σκηνή που τη μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Κώστα Τουρνά, λέω κάποια τραγούδια του Λαυρέντη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνω συναυλία και δεν θα πω δύο - τρία τραγούδια του Λαυρέντη».
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του την σύζυγό του, Ελένη, με την οποία είχε παντρευτεί κρυφά το 1992 στο Μοναστήρι Πεντέλης, και την κόρη που απέκτησαν μαζί.
