Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Δίπλα σου έμαθα ότι το «καλημέρα» δεν είναι λέξη, αλλά στάση ζωής
Έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη, εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, είπε η Βίκυ Χατζηβασιλείου με μια ανάρτηση στο Instagram.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που είχε συνεργαστεί μαζί του στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση τόνισε ότι στο πλευρό του έμαθε τη σημασία της ευθύνης και ότι το «καλημέρα» δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά στάση ζωής.
Αποχαιρετώντας τον Γιώργο Παπαδάκη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου έγραψε στη δημοσίευσή της: «Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν. Απλώς αλλάζουν θέση μέσα μας. Εννέα χρόνια δίπλα σου έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη. Έμαθα ότι το ''καλημέρα'' δεν είναι λέξη, είναι στάση ζωής. Να στέκεσαι όρθιος ακόμη και όταν η μέρα σε λυγίζει. Να λες την αλήθεια με θάρρος αγνοώντας την επίγνωση ότι αυτή βαραίνει. Τώρα η φωνή σωπαίνει, μα ο απόηχος μένει. Στις λέξεις που ειπώθηκαν, στις σιωπές που σεβάστηκαν, στα βλέμματα που έμαθαν να μην φοβούνται την αλήθεια».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, μοιράστηκε: «Ο χρόνος δεν σβήνει τους ανθρώπους που μας διαμόρφωσαν. Τους μετατρέπει σε πυξίδα. Θα την κρατήσω για πάντα μέσα μου Γιώργο. Σε ευχαριστώ για το μαζί. Για το πριν. Για το πολύ και το λίγο. Γι' αυτά που μοιραστήκαμε και για όσα με αξιοπρέπεια σιωπήσαμε. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου».
Η ανάρτηση της Βίκυς Χατζηβασιλείου
