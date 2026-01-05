Ζέτα Μακρυπούλια για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Έφυγε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής τηλεόρασης
Ζέτα Μακρυπούλια Γιώργος Παπαδάκης

Έφυγε το πρωινό μας ξύπνημα, έγραψε μεταξύ άλλων η ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε η Ζέτα Μακρυπούλια τον Γιώργο Παπαδάκη. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου μία κοινή της φωτογραφία με τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο και δήλωσε πως η απώλειά του είναι μεγάλη, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στην οικογένειά του.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στην ανάρτησή της για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Έφυγε το πρωινό μας ξύπνημα. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής τηλεόρασης - δημοσιογραφίας. Ένα σημείο αναφοράς για την οικογένεια του ant1tv. Ένας άνθρωπος γελαστός, θετικός, αυτοσαρκαστικός, ευγενής, δοτικός. Πάντα συνεπής στις αξίες του και στην σχέση του με τον κόσμο. Μία μεγάλη απώλεια. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη».

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
