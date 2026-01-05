Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική
Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αναγράφεται μεταξύ άλλων
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.
Το διοικητικό συμβούλιο τον αποχαιρέτησε εκφράζοντας θλίψη για την απώλεια του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, δηλώνοντας πως άφησε την τελευταία του πνοή ένα πρόσωπο που διαμόρφωσε πρότυπα στον χώρο της τηλεόρασης και θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους τηλεοπτικούς παρουσιαστές.
«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».
Ο Γιώργος Παπαδάκης μεταφέρθηκε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στο Λαϊκό νοσοκομείο, στις 05.42 το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έχοντας παραληφθεί από το Κολωνάκι μετά από κλήση στο ΕΚΑΒ. Τα όσα συνέβησαν από τη διακομιδή του, μέχρι τη διαπίστωση του θανάτου, αναφέρονται αναλυτικά σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΕΚΑΒ και το Λαϊκό Νοσοκομείο.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.
Συγκεκριμένα, στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.
Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ. Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».
