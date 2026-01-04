ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Η σπάνια φωτογραφία της Ηρώς με τον γιο της: Τον αγαπάω από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω, έγραψε
GALA
Ηρώ γιος

Η σπάνια φωτογραφία της Ηρώς με τον γιο της: Τον αγαπάω από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω, έγραψε

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με το παιδί της με φόντο το ορεινό τοπίο στα Τσαπουρνιά Αχαΐας

Η σπάνια φωτογραφία της Ηρώς με τον γιο της: Τον αγαπάω από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω, έγραψε
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μια σπάνια φωτογραφία με τον 22χρονο γιο της δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ηρώ, με αφορμή την έλευση του νέου έτους.

Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λεχουρίτης υποδέχτηκαν το 2026 στα Τσαπουρνιά Αχαΐας και φωτογραφήθηκαν με φόντο το ορεινό τοπίο του οικισμού. «Τον αγαπάω. Από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω. Άλλη μια χρονιά που την υποδεχτήκαμε μαζί», έγραψε η Ηρώ στην ανάρτηση που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Δείτε τη φωτογραφία

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης