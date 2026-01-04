Η σπάνια φωτογραφία της Ηρώς με τον γιο της: Τον αγαπάω από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω, έγραψε
Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με το παιδί της με φόντο το ορεινό τοπίο στα Τσαπουρνιά Αχαΐας
Μια σπάνια φωτογραφία με τον 22χρονο γιο της δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ηρώ, με αφορμή την έλευση του νέου έτους.
Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λεχουρίτης υποδέχτηκαν το 2026 στα Τσαπουρνιά Αχαΐας και φωτογραφήθηκαν με φόντο το ορεινό τοπίο του οικισμού. «Τον αγαπάω. Από δω ως τον ουρανό και πάλι πίσω. Άλλη μια χρονιά που την υποδεχτήκαμε μαζί», έγραψε η Ηρώ στην ανάρτηση που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
