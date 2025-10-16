Ηρώ για την απόφαση να μεγαλώσει μόνη της τον γιο της: Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει η κοινωνία, ούτε καν οι γονείς μου
Ηρώ Γιος

Έχω αγωνία για τον γιο μου, αλλά βλέποντάς τον να μεγαλώνει νομίζω τα έκανα πολύ καλά, σχολίασε η τραγουδίστρια

Γεωργία Κοτζιά
Την απόφαση να μεγαλώσει μόνη της τον γιο της, σχολίασε η Ηρώ, τονίζοντας πως δεν την απασχόλησε ποτέ η γνώμη της κοινωνίας ή ακόμη και των ίδιων των γονιών της.

Η τραγουδίστρια εξήγησε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», που ήταν καλεσμένη, ότι δημιούργησε μια μονογονεϊκή οικογένεια, αναφέροντας πως δεν υπέκυψε ποτέ σε κοινωνικές πιέσεις ή στις απόψεις των γονιών της. Παραδέχτηκε ότι ως αντισυμβατική καλλιτέχνιδα έχει πληρώσει το τίμημα των επιλογών της, ωστόσο δηλώνει πως παραμένει αφοσιωμένη στη δουλειά της, χωρίς να επιζητά τη δημοσιότητα ή τα «φώτα».

«Ήμουν και είμαι αντισυμβατική καλλιτέχνιδα. Αυτό το τίμημα το πλήρωσα και το πληρώνω ακόμα. Αυτό δεν με αφορά όμως, γιατί εγώ τη δουλειά μου την κάνω, την κάνω με ένα ήρεμο τρόπο, δεν χρειάζομαι πάρα πολλά φώτα. Ήταν προσωπική μου επιλογή, δεν μου τη φόρεσε κανένας. Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει η κοινωνία, ούτε καν οι γονείς μου», είπε η Ηρώ για την επιλογή να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση με τον γιο της, ο οποίος είναι φοιτητής και σπουδάζει στην Αθήνα: «Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά με τον γιο μου, παρ' όλο που σπουδάζει στην Αθήνα. Μπορεί να βρεθούμε μια φορά στις 10 ημέρες. Έχω αγωνία για τον γιο μου, αλλά βλέποντάς τον να μεγαλώνει νομίζω τα έκανα πολύ καλά. Όταν χρειάστηκα να είμαι εκεί, ήμουν εκεί και όταν χρειάστηκε να τον αφήσω, τον άφησα».

Γεωργία Κοτζιά
