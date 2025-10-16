Ηρώ για την απόφαση να μεγαλώσει μόνη της τον γιο της: Δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει η κοινωνία, ούτε καν οι γονείς μου

«

», είπε η Ηρώ για την επιλογή να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της.



Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση με τον γιο της, ο οποίος είναι φοιτητής και σπουδάζει στην Αθήνα:

«

».