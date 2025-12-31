Λάκης Γαβαλάς: Οι πιο χλιδάτες διακοπές ήταν μέσα στη φυλακή, έκανα Πρωτοχρονιά με παγιέτες
Λάκης Γαβαλάς: Οι πιο χλιδάτες διακοπές ήταν μέσα στη φυλακή, έκανα Πρωτοχρονιά με παγιέτες
Ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, ανέφερε ο σχεδιαστής μόδας
Στην περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή και ειδικότερα σε μία Πρωτοχρονιά που πέρασε εκεί αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας πως είχε κάνει τις «πιο χλιδάτες διακοπές» διατηρώντας το προσωπικό του στυλ, φορώντας ακόμα και παγιέτες.
Ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στο «Happy Day» την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε στις πιο ιδιαίτερες διακοπές της ζωής του, αλλά και στην πικρία που εξακολουθεί να νιώθει για ανθρώπους που, όπως είπε, τον πρόδωσαν.
Περιγράφοντας πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη χλιδή, ακόμη και μέσα στη φυλακή, τόνισε ότι δεν έχασε ποτέ την προσωπική του ταυτότητα και τον τρόπο ζωής του: «Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές πολλά χρόνια. Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή. Έκανα μία Πρωτοχρονιά που ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, με τις παγέτες μου, έκανα τα πράγματά μου, είχαμε μπάντα. Κανείς δεν μου μίλαγε εκεί πέρα γιατί είχαν να κάνουν μ’ έναν τρελό, ας πούμε, που τον είχαν για τρελό, δεν μπορεί να είναι ένας νορμάλ για να ντύνεται έτσι. Οπότε είχα τη χλιδή, τη μοναδική. Η ζωή μου είναι πάντοτε ένας κινούμενος θίασος. Γι’ αυτό και τα σκηνικά που λέγονται Κάντζα, που λέγονται Μύκονος, οι βίλες μου εννοώ και οι επιχειρήσεις μου, σκηνικά ήταν».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε γιατί δηλώνει απογοητευμένος από συγκεκριμένους ανθρώπους και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να τους συγχωρήσει, παρά το κλίμα των ημερών: «Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρεία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρείες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήραν τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα».
Ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στο «Happy Day» την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε στις πιο ιδιαίτερες διακοπές της ζωής του, αλλά και στην πικρία που εξακολουθεί να νιώθει για ανθρώπους που, όπως είπε, τον πρόδωσαν.
Περιγράφοντας πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη χλιδή, ακόμη και μέσα στη φυλακή, τόνισε ότι δεν έχασε ποτέ την προσωπική του ταυτότητα και τον τρόπο ζωής του: «Έχω κάνει χλιδάτες διακοπές πολλά χρόνια. Οι πραγματικά χλιδάτες διακοπές που έκανα ήταν στη φυλακή. Έκανα μία Πρωτοχρονιά που ντύθηκα κανονικά σαν να πήγαινα σε ένα πάρτι, με τις παγέτες μου, έκανα τα πράγματά μου, είχαμε μπάντα. Κανείς δεν μου μίλαγε εκεί πέρα γιατί είχαν να κάνουν μ’ έναν τρελό, ας πούμε, που τον είχαν για τρελό, δεν μπορεί να είναι ένας νορμάλ για να ντύνεται έτσι. Οπότε είχα τη χλιδή, τη μοναδική. Η ζωή μου είναι πάντοτε ένας κινούμενος θίασος. Γι’ αυτό και τα σκηνικά που λέγονται Κάντζα, που λέγονται Μύκονος, οι βίλες μου εννοώ και οι επιχειρήσεις μου, σκηνικά ήταν».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε γιατί δηλώνει απογοητευμένος από συγκεκριμένους ανθρώπους και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να τους συγχωρήσει, παρά το κλίμα των ημερών: «Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είχα αυτούς όλους τους χαραμοφάηδες εκεί μέσα στην εταιρεία κι εγώ με την αδερφή μου τρέχαμε σαν τρελοί να εξασφαλίσουμε εταιρείες, να μπορέσουμε να φέρουμε, να αυξήσουμε το προσωπικό, να κάνουμε πιο πολλούς τζίρους, να παίρνει πιο πολλά λεφτά η Ελλάδα, ενώ τώρα αυτοί που πήραν τα κτίριά μου δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα