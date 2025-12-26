Ο Λάκης Γαβαλάς για τη φυλάκισή του: Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα "ακρίστε, χωριανοί!"

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε συλληφθεί το 2012 για

ανακριβή απόδοση φόρων προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2013, μετά από 14 μήνες περίπου.