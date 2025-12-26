Ο Λάκης Γαβαλάς για τη φυλάκισή του: Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα "ακρίστε, χωριανοί!"
Ο Λάκης Γαβαλάς για τη φυλάκισή του: Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα "ακρίστε, χωριανοί!"
Κρατούμενοι έκαναν στην άκρη για να περάσω, πρόσθεσε ο σχεδιαστής
Για το διάστημα που πέρασε στη φυλακή μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, εξηγώντας ποιες ήταν οι σχέσεις του με τους υπόλοιπους κρατούμενους, οι οποίοι μετά από λίγο καιρό, έκαναν μέχρι και στην άκρη για να περάσει ο ίδιος, δείχνοντας του σεβασμό.
Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε σε όσα τον δίδαξαν τα βιώματα που είχε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τονίζοντας πως προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, γι' αυτό και κατάφερε να "κερδίσει" τους συγκρατούμενούς του.
«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση. Σκέφτηκα ότι τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ – και τις φούστες βέβαια τις τιμώ, είτε στενές είτε φαρδιές, είτε πλισέ είτε εβαζέ. Βασικά, εγώ τιμώ ό,τι είναι στυλ. Αυτό λοιπόν που με δίδαξε η φυλακή είναι ότι πρέπει να έχω την αξιοπρέπειά μου, και το πέτυχα γιατί, όταν έβγαινα από το κελί για να προαυλιστώ, υπήρχαν διάσπαρτα άλλοι κρατούμενοι που κάθονταν έξω στον κοινό χώρο και έκαναν στην άκρη για να περάσω. Μάλιστα, μετά από λίγο καιρό –επειδή εγώ το χιούμορ το έχω πάντα στη ζωή μου, αλλιώς πεθαίνω–, πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα "ακρίστε, χωριανοί!"», είπε στο Grace.
Ο Λάκης Γαβαλάς είχε συλληφθεί το 2012 για ανακριβή απόδοση φόρων προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2013, μετά από 14 μήνες περίπου.
Ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε σε όσα τον δίδαξαν τα βιώματα που είχε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τονίζοντας πως προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, γι' αυτό και κατάφερε να "κερδίσει" τους συγκρατούμενούς του.
«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση. Σκέφτηκα ότι τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ – και τις φούστες βέβαια τις τιμώ, είτε στενές είτε φαρδιές, είτε πλισέ είτε εβαζέ. Βασικά, εγώ τιμώ ό,τι είναι στυλ. Αυτό λοιπόν που με δίδαξε η φυλακή είναι ότι πρέπει να έχω την αξιοπρέπειά μου, και το πέτυχα γιατί, όταν έβγαινα από το κελί για να προαυλιστώ, υπήρχαν διάσπαρτα άλλοι κρατούμενοι που κάθονταν έξω στον κοινό χώρο και έκαναν στην άκρη για να περάσω. Μάλιστα, μετά από λίγο καιρό –επειδή εγώ το χιούμορ το έχω πάντα στη ζωή μου, αλλιώς πεθαίνω–, πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα "ακρίστε, χωριανοί!"», είπε στο Grace.
Ο Λάκης Γαβαλάς είχε συλληφθεί το 2012 για ανακριβή απόδοση φόρων προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2013, μετά από 14 μήνες περίπου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα