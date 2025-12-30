Μακόλεϊ Κάλκιν: Μόλις κατάφερα να απομακρύνω τον πατέρα μου από τη ζωή μου, η ποιότητα της καθημερινότητάς μου βελτιώθηκε
Ο Κιτ Κάλκιν υπήρξε κακοποιητικός απέναντι στον ηθοποιό στο παρελθόν
Τη δύσκολη απόφαση να κόψει κάθε επαφή με τον πατέρα του πήρε πριν από χρόνια ο Μακόλεϊ Κάλκιν και δηλώνει πως από τότε έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «SmartLess» και μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του Κιτ, υποστηρίζοντας πως ήταν συγκρουσιακή, αλλά κατάφερε να τον απομακρύνει και τότε άλλαξαν όλα για εκείνον.
Ο 45χρονος δήλωσε για τον Κιτ Κάλκιν: «Είχα μια αρκετά συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα μου, όπως είναι γνωστό», προσθέτοντας: «Μόλις κατάφερα κάπως να τον απομακρύνω από τη ζωή μου, η ποιότητα της καθημερινότητάς μου σίγουρα βελτιώθηκε».
Στο παρελθόν ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε αναφέρει πως ο πατέρας του ήταν και κακοποιητικός απέναντί του, δηλώνοντας: «Ήταν κακοποιητικός, σωματικά και ψυχικά. Μπορώ να σας δείξω όλες μου τις ουλές αν θέλετε», ενώ και ο αδερφός του, Κίραν Κάλκιν , είχε πει πως ούτε ο ίδιος είχε καλή σχέση με τον Κιτ, σημειώνοντας στο Hollywood Reporter το 2021 ότι «δεν ήταν καλός άνθρωπος».
