Μακάλεϊ Κάλκιν για Τζον Κάντι: Ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο πατέρας μου ήταν ένα «τέρας»
Νομίζω ότι πάντα είχε αυτό το πραγματικά σπουδαίο ένστικτο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Μία σπάνια αναφορά στον αείμνηστο ηθοποιό και κωμικό Τζον Κάντι έκανε ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του στη ζωή του κατά τα παιδικά του χρόνια. Ο Τζον Κάντι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών το 1994, συνεργάστηκε με τον Κάλκιν σε μερικές ταινίες των ’90s, όπως η κωμωδία του Τζον Χιουζ «Uncle Buck», το «Home Alone» και το «Only the Lonely».
Στο νέο ντοκιμαντέρ του Κόλιν Χανκς, «John Candy: I Like Me», ο 45χρονος σήμερα ηθοποιός μοιράστηκε ότι ο Τζον Κάντι ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν ότι ο πατέρας του, Κρίστοφερ «Κιτ» Κάλκιν, ήταν «τέρας». «Νομίζω ότι πάντα είχε αυτό το πραγματικά σπουδαίο ένστικτο», είπε ο Μακάλεϊ Κάλκιν. «Ακόμα και πριν η φήμη και η επιτυχία του Home Alone εκραγούν, δεν ήταν δύσκολο να δεις πόσο δύσκολος ήταν ο πατέρας μου. Δεν ήταν μυστικό. Ήταν ήδη ένα τέρας».
Στη συνέχεια, προσθέτει: «Ξαφνικά ήρθε η φήμη και τα χρήματα, και έγινε ένα διαβόητο τέρας. Ήταν ήδη κακός άνθρωπος. Νομίζω ότι ο Τζον κοιτούσε λίγο με σκεπτικισμό, σαν να λέει "είναι όλα καλά εκεί; Περνάς καλά; Όλα καλά στο σπίτι;"».
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του. Σε podcast τον Μάρτιο του 2024 είχε πει ότι δεν θέλει καμία σχέση με τον πατέρα του από τότε που χώρισαν οι γονείς του τη δεκαετία του ’90. «Δεν έχω μιλήσει μαζί του, θα έλεγα, για περίπου 30 χρόνια», ανέφερε. «Το αξίζει κιόλας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επτά παιδιά και τώρα τέσσερα εγγόνια, και κανένα από αυτά δεν θέλει να έχει σχέση μαζί του».
Σε προηγούμενη συνέντευξη στο podcast WTF with Marc Maron το 2018, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε κατηγορήσει τον πατέρα του για σωματική και ψυχική κακοποίηση, αναφερόμενος στην εποπτεία που είχε εκείνος, κατά τα πρώτα του χρόνια στην υποκριτική. Αντιθέτως, βρήκε στήριγμα σε άλλες πατρικές φιγούρες, όπως ο Τζον Κάντι. «Η πατρική του φύση ήταν απόδειξη του είδους του ανθρώπου που ήταν», λέει ο Κάλκιν, προσθέτοντας ότι ο Κάντι «απλώς τον πρόσεχε» στα γυρίσματα του Uncle Buck. «Σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, όσο περνούσε ο καιρός, συνέβαινε όλο και λιγότερο. Θα ήθελα να είχα περισσότερα από αυτά στη ζωή μου. Είναι σημαντικό να το θυμάμαι. Θυμάμαι τον Τζον να νοιάζεται, όταν λίγοι άλλοι το έκαναν».
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Κάντι στο Uncle Buck ως μία από τις αγαπημένες του ερμηνείες, λόγω της αφοσίωσης και της καλοσύνης του θρυλικού ηθοποιού προς τους συναδέλφους του. Η ταινία αυτή ήταν καθοριστική για την καριέρα του Κάλκιν, που συνέχισε με τις επιτυχίες Home Alone, My Girl (1991), The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), The Pagemaster (1994) και Richie Rich (1994).
Macaulay Culkin says John Candy noticed his dad was a "monster" while filming "Uncle Buck" and always checked in on him: "Is everything alright over there? You doing good? Good day? Everything’s alright? Everything good at home? Alright."https://t.co/Uc3VIiiDuW— Variety (@Variety) September 6, 2025
