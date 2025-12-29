Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: Δύσκολα διαχειρίζεσαι το πένθος
Είναι οι πρώτες γιορτές που περνάει χωρίς τον σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη
Για τον θάνατο του συζύγου της μίλησε η Βούλα Πατουλίδου, εξηγώντας πως δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί το πένθος, διότι η απώλεια είναι μη αναστρέψιμη και αυτό είναι κάτι που τη ζορίζει.
Η Ολυμπιονίκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως πολλές φορές μιλάει σαν ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης να βρίσκεται ακόμη στο πλευρό της, ωστόσο ελπίζει πως με τον χρόνο, ο πόνος που άφησε ο χαμός του, θα μαλακώσει.
Η Βούλα Πατουλίδου ανέφερε για τον σύζυγό της ο οποίος "έφυγε" στα χέρια της: «Νομίζω πως αυτά δεν ξεχνιούνται, γιατί ήταν ένας καλός σύντροφος. Έχω ζήσει ένα θαύμα γιατί το πολύ μεγάλο πρόβλημα εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2007 με την καρδιά. Απλά όταν μας πέτυχε και ο καρκίνος, είχε πει "μα και αυτό;". Εμείς μπορέσαμε να ξανασυστηθούμε, να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε. Δύσκολα διαχειρίζεσαι το πένθος. Το πένθος είναι απώλεια. Ξέρεις, είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο. Δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ, αυτό σε ζορίζει. Είναι μη διαχειρίσιμο. Υπάρχουν στιγμές που λέω "Πού είσαι; Γιατί δεν απαντάς. Μου λείπεις". Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χρυσή Ολυμπιονίκης είπε για τις φετινές γιορτές που θα είναι οι πρώτες χωρίς τον Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη: «Δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα τα "πρώτη φορά" αυτό που άκουγα να λένε. Δηλαδή πρώτη φορά του Αγίου Δημητρίου για μένα ήταν δράμα. Τώρα είναι τα Χριστούγεννα, εγώ συνήθως τα Χριστούγεννα επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, που είναι φωτάκια, ξέρεις λαμπυρίζουν όλα… Τώρα δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο να στολίσω. Δεν θα είναι εύκολο, πάντως».
Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης άφησε την τελευταία του πνοή στις 29 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 69 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
