Βούλα Πατουλίδου: Νιώθω γερασμένη ψυχή μετά τον θάνατο του άντρα μου, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα
Τρεις φορές είχαμε γλιτώσει τον σύζυγό μου, τα τελευταία 20 χρόνια ζούσαμε μια αγωνία, πρόσθεσε
Για τη μεγάλη απώλεια που βιώνει μετά τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος έφυγε στις 29 Ιουλίου έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, μίλησε η Βούλα Πατουλίδου. Η χρυσή Ολυμπιονίκης περιέγραψε τη σχέση τους και τον ρόλο που είχε στη ζωή της, λέγοντας πως επί 42 χρόνια «ήταν για εκείνη κερί αναμμένο».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», δήλωσε αρχικά, για τον σύζυγό της: «Νιώθω γερασμένη ψυχή μετά τον θάνατο του άντρα μου. Υπάρχουν στιγμές που λες είμαι καλά και ξαφνικά ακούς μια λέξη και λες "ωχ". Ο Δημήτρης, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα. Ήταν ένας συνοδοιπόρος καλός. Νιώθω γερασμένη ψυχή μετά τον θάνατο του άντρα μου, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα».
Εξήγησε επίσης, πως τα τελευταία 20 χρόνια ζούσε με μία αγωνία, καθώς ο σύζυγός της είχε γλιτώσει τρεις φορές τον θάνατο. «Οι άνθρωποι μου έχουν πέσει από πάνω μου. Ο Δημήτρης έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στην αγκαλιά μου. Τρεις φορές είχαμε γλιτώσει τον σύζυγό μου. Τα τελευταία 20 χρόνια ζούσαμε μια αγωνία, αλλά επειδή τα καταφέρναμε να το ξεπερνάμε λέγαμε "πάμε και αυτή τη φορά"», σημείωσε.
Η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε επίσης τις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης και της θεραπείας: «21 Μαρτίου έγινε η διάγνωση και μου είπε ο γιατρός ότι μπορεί και να μην προλάβουμε να κάνουμε χημειοθεραπείες. Όταν περάσαμε τις πρώτες θεραπείες, υπήρχε 50% συρρίκνωση του καρκίνου, αλλά τελικά μας ξεγέλασε».
Κλείνοντας, η Βούλα Πατουλίδου περιέγραψε τους τελευταίους μήνες μαζί του, σημειώνοντας πως «γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν ξανά». «Αυτούς τους 4,5 μήνες που κράτησε όλο αυτό, γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε ξανά. Ο Δημήτρης είχε χάσει 22 κιλά, παρόλα αυτά η εικόνα του ήταν εικόνα ενός υγιούς ανθρώπου. Δεν είχε την εικόνα την καταβεβλημένη», είπε κλείνοντας.
