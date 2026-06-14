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Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ γιορτάζει τα 80ά γενέθλιά του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί
Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ γιορτάζει τα 80ά γενέθλιά του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί
Η διοργάνωση «UFC Freedom 250» στον Λευκό Οίκο διχάζει την αμερικανική κοινή γνώμη και προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει σήμερα τα 80ά του γενέθλια με μια μεγάλη και εντυπωσιακή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου θα πραγματοποιηθούν αγώνες μικτών πολεμικών τεχνών (MMA). Η διοργάνωση ονομάζεται «UFC Freedom 250» και έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τον θεαματικό της χαρακτήρα.
Η εκδήλωση θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου και θα περιλαμβάνει αγώνες που συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί. Οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές.
Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και ένα μεγάλο φινάλε με πυροτεχνήματα. Παράλληλα, σε κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον, στο National Mall, θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για το κοινό.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια «μοναδική γιορτή» προς τιμήν της χώρας και των αθλητών. Από την πλευρά τους, στελέχη της UFC λένε ότι το γεγονός είναι καθαρά αθλητικό και δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν γνωστοί μαχητές, όπως ο Μάικλ Τσάντλερ και ο Σιρίλ Γκαν, οι οποίοι τονίζουν ότι για αυτούς προέχει ο αθλητισμός.
Ωστόσο, η διοργάνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί τη θεωρούν υπερβολική και ακατάλληλη για τον Λευκό Οίκο, ειδικά σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων. Παρά τις προσφυγές κατοίκων για να σταματήσει, δικαστήριο τις απέρριψε.
Το γεγονός έχει επίσης φέρει ξανά στο προσκήνιο συζητήσεις για την υγεία και την εικόνα του προέδρου, με σχολιαστές να τονίζουν ότι αξιοποιεί έντονα θεαματικά γεγονότα για πολιτική προβολή.
Η εκδήλωση θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου και θα περιλαμβάνει αγώνες που συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί. Οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές.
Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.
. @POTUS #DonaldTrump celebrates his 80th birthday in typically forceful style on Sunday, as the oldest US president ever to take office holds a bloody cage match on the White House lawn. https://t.co/QFyEFqmaKq#UFCFreedom250 pic.twitter.com/4kmw0W50Px— Arab News (@arabnews) June 14, 2026
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια «μοναδική γιορτή» προς τιμήν της χώρας και των αθλητών. Από την πλευρά τους, στελέχη της UFC λένε ότι το γεγονός είναι καθαρά αθλητικό και δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν γνωστοί μαχητές, όπως ο Μάικλ Τσάντλερ και ο Σιρίλ Γκαν, οι οποίοι τονίζουν ότι για αυτούς προέχει ο αθλητισμός.
Ωστόσο, η διοργάνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί τη θεωρούν υπερβολική και ακατάλληλη για τον Λευκό Οίκο, ειδικά σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και οικονομικών πιέσεων. Παρά τις προσφυγές κατοίκων για να σταματήσει, δικαστήριο τις απέρριψε.
Το γεγονός έχει επίσης φέρει ξανά στο προσκήνιο συζητήσεις για την υγεία και την εικόνα του προέδρου, με σχολιαστές να τονίζουν ότι αξιοποιεί έντονα θεαματικά γεγονότα για πολιτική προβολή.
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