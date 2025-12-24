Βούλα Πατουλίδου για τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της:  Όση χρυσόσκονη και αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί
Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο από καρκίνο

Ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τη Βούλα Πατουλίδου, αφού είναι τα πρώτα χωρίς τον σύζυγό της. Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδη έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. 

Η χρυσή Ολυμπιονίκης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με την ίδια να ξεφυλλίζει το άλμπουμ του γάμου τους και μοιράστηκε τα συναισθήματά της. Παρά το εορταστικό κλίμα, τόνισε η ίδια, η απουσία εξακολουθεί να είναι σπαρακτική.

«Έχω μια μανία να στολίζω τα πάντα. Ίσως γιατί δεν αντέχω το γυμνό τους. Ρίχνω χρυσόσκονη στις μέρες, τις ντύνω με παραμύθια, τις μπουκώνω με μαγεία, σαν παιδί που φοβάται το σκοτάδι και αφήνει το φως αναμμένο. Σαν τις γιαγιάδες. Πάντα αυτές. Που στρώνουν τραπέζια για τα εγγόνια τους λες και ταΐζουν την ίδια τη ζωή. Τραπέζια βαριά, γεμάτα αγάπη, γεμάτα “φάε κι άλλο”, γεμάτα από εκείνη τη σιωπηλή γνώση πως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κακομαθαίνουν. Δίνουν. Ξεχειλίζουν. Σαν να πιστεύουν ότι αν σε χορτάσουν σήμερα, θα σε γλιτώσουν από την πείνα του αύριο», έγραψε στην αρχή του κειμένου της η Βούλα Πατουλίδου.

Ακολούθως, εξομολογήθηκε ότι σημασία δεν έχουν τα στολίδια, αλλά οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν. «Και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή. Ήσυχα. Χωρίς προειδοποίηση. Που καταλαβαίνεις πως ούτε τα στολίδια, ούτε τα γεμάτα τραπέζια, ούτε τα πιάτα που περισσεύουν είχαν ποτέ σημασία. Σημασία είχαν οι καρέκλες. Οι άνθρωποι πάνω τους. Οι ανάσες, τα βλέμματα, τα χέρια. Και όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική. Καλές γιορτές. Με τις καρέκλες σας γεμάτες», ανέφερε κλείνοντας.

Δείτε την ανάρτησή της


Φωτογραφία: NDPPHOTO
