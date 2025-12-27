Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες

Αίθρα Λυκουρέζου





Αναφερόμενη στο πώς κατάφερε να επιστρέψει σταδιακά σε μια νέα καθημερινότητα, υπογράμμισε ότι η άσκηση αποτέλεσε βασικό στήριγμα στη ζωή της, βοηθώντας την να επανακτήσει ισορροπία και ψυχική αντοχή: « Δεν μπορώ να δω ακόμα καμιά ταινία, ούτε συνεντεύξεις της μπορώ να δω. Σαφέστατα με τον χρόνο βλέπεις διαφορά. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα μου. Έχω γίνει πιο ήρεμη, έχω δυναμώσει ».



Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή, ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.