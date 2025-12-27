Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες
GALA
Αίθρα Λυκουρέζου Μαρία Ελένη Λυκουρέζου Ζωή Λάσκαρη

Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες

Δεν μπορώ να δω ακόμα καμία ταινία, ούτε συνεντεύξεις της, ανέφερε η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού

Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Το διάστημα μετά τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη περιέγραψε η Αίθρα Λυκουρέζου, αναφέροντας πως βίωσε συναισθηματική κατάρρευση, ενώ πέρασε και κατάθλιψη.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο μετά την απώλεια της μητέρας της. Όπως περιέγραψε, χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να νιώσει δυνατή. Η  Αίθρα Λυκουρέζου εξήγησε ότι βίωσε κατάθλιψη και έντονο ψυχικό πόνο, τονίζοντας πως η διαδικασία της επαναφοράς ήταν αργή και δύσκολη.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος. Πέρασα φάσεις με σκοτάδι, να είναι όλα κλειστά, να είναι μεσημέρι, να μην θέλω να βγω από το σπίτι, να πνίγομαι. Θλίψη, κατάθλιψη και πόνο για μήνες. Αυτό που με βοήθησε πάλι ήταν το περπάτημα. Μετά βάζεις και γυμναστική και κάτι άλλο. Έτσι ξεκινάω πάντα όταν πέφτω, έτσι ξανασηκώνομαι σιγά σιγά».

Δείτε το βίντεο



Αναφερόμενη στο πώς κατάφερε να επιστρέψει σταδιακά σε μια νέα καθημερινότητα, υπογράμμισε ότι η άσκηση αποτέλεσε βασικό στήριγμα στη ζωή της, βοηθώντας την να επανακτήσει ισορροπία και ψυχική αντοχή: «Δεν μπορώ να δω ακόμα καμιά ταινία, ούτε συνεντεύξεις της μπορώ να δω. Σαφέστατα με τον χρόνο βλέπεις διαφορά. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα μου. Έχω γίνει πιο ήρεμη, έχω δυναμώσει».

Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή, ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης