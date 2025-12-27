Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες
Αίθρα Λυκουρέζου για τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος, είχα κατάθλιψη για μήνες
Δεν μπορώ να δω ακόμα καμία ταινία, ούτε συνεντεύξεις της, ανέφερε η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού
Το διάστημα μετά τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη περιέγραψε η Αίθρα Λυκουρέζου, αναφέροντας πως βίωσε συναισθηματική κατάρρευση, ενώ πέρασε και κατάθλιψη.
Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο μετά την απώλεια της μητέρας της. Όπως περιέγραψε, χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να νιώσει δυνατή. Η Αίθρα Λυκουρέζου εξήγησε ότι βίωσε κατάθλιψη και έντονο ψυχικό πόνο, τονίζοντας πως η διαδικασία της επαναφοράς ήταν αργή και δύσκολη.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Διαλύθηκε όλος μου ο κόσμος. Πέρασα φάσεις με σκοτάδι, να είναι όλα κλειστά, να είναι μεσημέρι, να μην θέλω να βγω από το σπίτι, να πνίγομαι. Θλίψη, κατάθλιψη και πόνο για μήνες. Αυτό που με βοήθησε πάλι ήταν το περπάτημα. Μετά βάζεις και γυμναστική και κάτι άλλο. Έτσι ξεκινάω πάντα όταν πέφτω, έτσι ξανασηκώνομαι σιγά σιγά».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στο πώς κατάφερε να επιστρέψει σταδιακά σε μια νέα καθημερινότητα, υπογράμμισε ότι η άσκηση αποτέλεσε βασικό στήριγμα στη ζωή της, βοηθώντας την να επανακτήσει ισορροπία και ψυχική αντοχή: «Δεν μπορώ να δω ακόμα καμιά ταινία, ούτε συνεντεύξεις της μπορώ να δω. Σαφέστατα με τον χρόνο βλέπεις διαφορά. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα μου. Έχω γίνει πιο ήρεμη, έχω δυναμώσει».
Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή, ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.
