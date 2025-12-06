Αίθρα Λυκουρέζου: Τελικά δεν θέλω να με λένε μόνο Αίθρα, μου αρέσει και το Μαρία Ελένη
Τον τελευταίο περίπου χρόνο, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε αποφασίσει να αλλάξει το όνομά της, ζητώντας να τη φωνάζουν Αίθρα, ωστόσο σε νέα συνέντευξή της, δήλωσε ότι πλέον δεν απορρίπτει το παλιό της όνομα.
Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας αρχικά τις σκέψεις σχετικά το ζήτημα του ονόματός της.
Όπως ανέφερε, δεν θέλει να την προσφωνούν αποκλειστικά «Αίθρα»: «Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη».
Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην παιδική της ηλικία και θυμήθηκε εικόνες από τα θέατρα, όπου βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της: «Σίγουρα η παιδική μου ηλικία δεν ήταν η συνηθισμένη, ήταν έντονα χρόνια, αλλά τι θα πει συνηθισμένη ζωή. Ο καθένας στη δική του οικογένεια ζει τη δική του πραγματικότητα. Μικρή χαιρόμουν πολύ την έντονη ζωή, μου άρεσε. Βέβαια έμενα πολύ μόνη μου, αυτό έχει και τα κάτω του. Η ζωή μου όλη ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι, έχω μεγαλώσει μες στα καμαρίνια, δεν ξέρω πώς είναι να μην σε ξέρουν».
Η Αίθρα Λυκουρέζου δεν απέφυγε να αναφερθεί στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν όταν μικρότερη και αναφέρονταν στους γονείς της: «Όταν ήμουν μικρότερη μπορεί να με ενοχλούσαν ορισμένα πράγματα που έλεγε ο Τύπος για τους γονείς μου, επειδή έκαναν έντονη ζωή. Εννοείται ότι σε επηρεάζει ως παιδί. Δεν με έχει κακοποιήσει ο Τύπος, γιατί δεν μπορεί, δεν με ξέρει. Στο φινάλε καλό μου κάνουν».
Για την εμπειρία της με τα ναρκωτικά και την απεξάρτησή της δήλωσε: «Έφτασα στον πάτο για να απεξαρτηθώ από τις ουσίες. Στα 25 "μου γύρισε", είδα τι γίνεται και είπα “αλλάζω τώρα τη ζωή μου, ειδάλλως θα μείνω στάσιμη και αυτό θα καταλήξει”. Όλα αυτά προέρχονται από την οικογένεια, όλοι κάτι θα κάνουμε, σπάνια να μην κάνει κάποιος κάτι. Τα σταμάτησα από εσωτερική ανάγκη να με θεραπεύσω. Κανένας δεν μπορεί να σε θεραπεύσει με το ζόρι. Πρέπει να πιάσεις πάτο. Ο πατέρας μου δεν είχε ιδέα, του τα είπα όταν σταμάτησα».
Κλείνοντας, μίλησε για τη μητέρα της και την ιδιαίτερα στενή σχέση που είχαν: «Όταν πέθανε η μητέρα μου, η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες. Μια ζωή θα υπάρχει αυτό το κενό. Μου λείπουν οι συζητήσεις μας, το γέλιο της, η αγκαλιά της, η μυρωδιά της, το χιούμορ και το δέσιμο που είχαμε. Καταλαβαινόμασταν με ένα βλέμμα».
