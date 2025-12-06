Αίθρα Λυκουρέζου: Τελικά δεν θέλω να με λένε μόνο Αίθρα, μου αρέσει και το Μαρία Ελένη

Για την εμπειρία της με τα ναρκωτικά και την

Έφτασα στον πάτο για να απεξαρτηθώ από τις ουσίες. Στα 25 "μου γύρισε", είδα τι γίνεται και είπα “αλλάζω τώρα τη ζωή μου, ειδάλλως θα μείνω στάσιμη και αυτό θα καταλήξει”. Όλα αυτά προέρχονται από την οικογένεια, όλοι κάτι θα κάνουμε, σπάνια να μην κάνει κάποιος κάτι. Τα σταμάτησα από εσωτερική ανάγκη να με θεραπεύσω. Κανένας δεν μπορεί να σε θεραπεύσει με το ζόρι. Πρέπει να πιάσεις πάτο. Ο πατέρας μου δεν είχε ιδέα, του τα είπα όταν σταμάτησαΌταν πέθανε η μητέρα μου, η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες. Μια ζωή θα υπάρχει αυτό το κενό. Μου λείπουν οι συζητήσεις μας, το γέλιο της, η αγκαλιά της, η μυρωδιά της, το χιούμορ και το δέσιμο που είχαμε. Καταλαβαινόμασταν με ένα βλέμμα