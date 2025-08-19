Αίθρα Λυκουρέζου: Η ανάρτησή της για τα οκτώ χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη - «Σε ένα στημένο κόσμο υπήρξε κάτι πολύ παραπάνω»
Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει ζωή, έγραψε για τη μητέρα της
Mε αφορμή την όγδοη επέτειο του θανάτου της Ζωής Λάσκαρη τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η κόρη της, Αίθρα Λυκουρέζου έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου αναφέρθηκε στη μητέρα της και την ευχαρίστησε που τη δίδαξε «τι θα πει ζωή».
Με τη δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αίθρα Λυκουρέζου αποθέωσε την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή το 2017, από καρδιακή ανακοπή, ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.
Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη να φορά ένα λευκό φόρεμα και στη λεζάντα που τη συνόδευσε, απαρίθμησε αρχικά, τις αρετές της μητέρας της. «Φώς. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική.Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή», έγραψε.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για εκείνη: «Άνοιγε δρόμους… Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό "σταρ σύστεμ"….Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φως της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε…. Δεν "έστηνε" ειδήσεις…. Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα. Όλα αυτά που οι περισσότεροι "προσπαθούν" με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…… Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο……σε έναν Άθεο κόσμο…. Υπήρξε….κάτι πολύ παραπάνω…… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό…». Τέλος, την ευχαρίστησε για τα μαθήματα που της έδωσε. «Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. Ζωή».
