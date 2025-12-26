Εύη Βατίδου: Ο χορός με τα παιδιά της στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
Εύη Βατίδου: Ο χορός με τα παιδιά της στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
Λίγη υπομονή μέχρι να κοπεί η βασιλόπιτα, έγραψε το πρώην μοντέλο στην ανάρτηση που έκανε
Μία νέα ανάρτηση έκανε η Εύη Βατίδου από τη νυχτερινή της έξοδο με τον γιο της, Χρίστο Κούγια, και την κόρη της, Μάιρα, σε γνωστό κέντρο.
Το πρώην μοντέλο έκανε χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στα μπουζούκια, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, γιορτάζοντας παράλληλα και τον 23χρονο, ο οποίος είχε την ονομαστική του γιορτή. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο βίντεο, όπου μαζί με τα παιδιά της χορεύει δίπλα από την πίστα το τραγούδι «Wake me up when it's all over». Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Αγάπη, οικογένεια, Χριστούγεννα. Λίγη υπομονή μέχρι να κοπεί η βασιλόπιτα. Χρόνια πολλά!».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
