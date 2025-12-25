Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με τη μητέρα του και μεγάλη παρέα σε νυχτερινό κέντρο για τη γιορτή του
Η Εύη Βατίδου μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στο Instagram
Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασε μαζί με μια μεγάλη παρέα για την ονομαστική του γιορτή ο Χρίστος Κούγιας. Από το πλευρό του δεν έλειπαν η μητέρα του, Εύη Βατίδου, και η αδερφή του.
Το μοντέλο μάλιστα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων. Στα κλιπ που ανάρτησε στο Instagram, ο Χρίστος Κούγιας φαίνεται να τραγουδάει μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ ακολούθησε και ένα στιγμιότυπο με εκείνον και τη μητέρα του αγκαλιασμένους.
Δείτε υλικό από τη βραδιά
