Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με τη μητέρα του και μεγάλη παρέα σε νυχτερινό κέντρο για τη γιορτή του
Εύη Βατίδου Χρίστος Κούγιας

Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με τη μητέρα του και μεγάλη παρέα σε νυχτερινό κέντρο για τη γιορτή του

Η Εύη Βατίδου μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στο Instagram

Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με τη μητέρα του και μεγάλη παρέα σε νυχτερινό κέντρο για τη γιορτή του
Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασε μαζί με μια μεγάλη παρέα για την ονομαστική του γιορτή ο Χρίστος Κούγιας. Από το πλευρό του δεν έλειπαν η μητέρα του, Εύη Βατίδου, και η αδερφή του.

Το μοντέλο μάλιστα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων. Στα κλιπ που ανάρτησε στο Instagram, ο Χρίστος Κούγιας φαίνεται να τραγουδάει μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ ακολούθησε και ένα στιγμιότυπο με εκείνον και τη μητέρα του αγκαλιασμένους.

Δείτε υλικό από τη βραδιά

Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με τη μητέρα του και μεγάλη παρέα σε νυχτερινό κέντρο για τη γιορτή του
