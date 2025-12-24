Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί και μας φαντάζομαι με παιδάκια

Η 35χρονη δήλωσε ειδικότερα για τον σύντροφό της: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια.

Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου. Αναγνωρίζει τι κάνω…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την απόφασή της να φύγει από το Πρωινό, επισημαίνοντας: «Δεν σας παράτησα, αλλά δεν συνδυάζονται όλα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ενός κυκλώνα. Γύρω μου γυρίζουν όλα κι εγώ απλώς κοιτάω και προχωράει η ζωή.

Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, δεν είχα προγραμματίσει ότι θα γίνει. Είχα στόχο, δούλεψα, τον πέτυχα, ήρθε αυτή η συνθήκη στη ζωή μου, εννοείται ότι στηρίζω τον άνθρωπό μου. Προσπαθώ να μοιράσω τις μέρες, δεν έχω βρει τη χρυσή τομή».