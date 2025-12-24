Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Πορευόμαστε μαζί και μας φαντάζομαι με παιδάκια
Είναι πολλοί οι λόγοι που θέλω να είναι αυτός ο άνθρωπός μου και θέλω να είναι για πάντα στη ζωή μου, ανέφερε η ραδιοφωνική παραγωγός
Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη, εξηγώντας πως έχει καταφέρει να συνδυάζει τα ταξίδια στην Πορτογαλία για να τον βλέπει με την υπόλοιπη καθημερινότητά της στην Αθήνα. Η ραδιοφωνική παραγωγός, μάλιστα, απάντησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον ποδοσφαιριστή αλλά και για την απόκτηση παιδιών.
Η 35χρονη δήλωσε ειδικότερα για τον σύντροφό της: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου. Αναγνωρίζει τι κάνω…».
Και στη συνέχεια ανέφερε για τη ζήλια στη σχέση τους: «Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή. Είμαι πολύ σίγουρη γι αυτό που έχουμε κι εκείνος το ίδιο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι αυτό. Σε λογικό πλαίσιο θα ζηλέψουμε, οκ. Είμαστε ήρεμοι και μας εξελίσσει σαν ανθρώπους. Δεν έχω πάει τα πράγματά μου στην Πορτογαλία κι έχω κλείσει την πόρτα. Θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι του κύκλου μας ότι είμαι ανοιχτή στη δουλειά. Αλλά κάτι να το συνδυάζει».
Στη συνέχεια, μάλιστα, η Ελένη Βουλγαράκη τόνισε: «Θέλω να το ζήσω και να είμαι και απελευθερωμένη να το ζω. Γιατί έκανα πάρα πολύ τη χάρη και σε πολύ κόσμο. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο με τον Φώτη είναι ότι ηρεμεί η ψυχή μου μαζί του. Είναι σπάνιο δεν μου έχει ξανασυμβεί. Με αγαπάει και το δείχνει με κάθε στιγμή και κάθε τρόπο και είναι πραγματικά σπουδαίο. Είναι πολλοί οι λόγοι που θέλω να είναι αυτός ο άνθρωπός μου και θέλω να είναι για πάντα στη ζωή μου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για την απόφασή της να φύγει από το Πρωινό, επισημαίνοντας: «Δεν σας παράτησα, αλλά δεν συνδυάζονται όλα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ενός κυκλώνα. Γύρω μου γυρίζουν όλα κι εγώ απλώς κοιτάω και προχωράει η ζωή. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, δεν είχα προγραμματίσει ότι θα γίνει. Είχα στόχο, δούλεψα, τον πέτυχα, ήρθε αυτή η συνθήκη στη ζωή μου, εννοείται ότι στηρίζω τον άνθρωπό μου. Προσπαθώ να μοιράσω τις μέρες, δεν έχω βρει τη χρυσή τομή».
