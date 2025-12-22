Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Θα κάνω Χριστούγεννα στην Πορτογαλία φέτος, δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση
GALA
Ελένη Βουλγαράκη Φώτης Ιωαννίδης Σχέση

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Θα κάνω Χριστούγεννα στην Πορτογαλία φέτος, δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση

Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε, ανέφερε η ραδιοφωνική παραγωγός

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Θα κάνω Χριστούγεννα στην Πορτογαλία φέτος, δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τα σχέδιά της για τις γιορτές των Χριστουγέννων, τις οποίες θα περάσει στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, αποκάλυψε η Ελένη Βουλγαράκη, τονίζοντας ότι δεν της αρέσει η σχέση από απόσταση.

Η ραδιοφωνική παραγωγός στηρίζει τον σύντροφό της, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, ταξιδεύοντας στην Πορτογαλία όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της για να τον συναντήσει. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα περάσουν μαζί τις γιορτές.

Όσο για τη σχέση από απόσταση, η Ελένη Βουλγαράκη είπε: «Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι εκεί φέτος».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης