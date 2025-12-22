Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Θα κάνω Χριστούγεννα στην Πορτογαλία φέτος, δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση
Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε, ανέφερε η ραδιοφωνική παραγωγός
Τα σχέδιά της για τις γιορτές των Χριστουγέννων, τις οποίες θα περάσει στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, αποκάλυψε η Ελένη Βουλγαράκη, τονίζοντας ότι δεν της αρέσει η σχέση από απόσταση.
Η ραδιοφωνική παραγωγός στηρίζει τον σύντροφό της, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, ταξιδεύοντας στην Πορτογαλία όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της για να τον συναντήσει. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα περάσουν μαζί τις γιορτές.
Όσο για τη σχέση από απόσταση, η Ελένη Βουλγαράκη είπε: «Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι εκεί φέτος».
