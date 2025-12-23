Μανώλης Κονταρός για Βασίλη Καρρά: Ένας ευλογημένος άνθρωπος, θα ακούγεται μέχρι να στέκει ο ντουνιάς

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df5gnvtvzz21)

Ο Αντύπας, με τη σειρά του, ανέφερε: «Αισθάνομαι περίεργα γιατί με τον Βασίλη είχαμε μιλήσει για να συνεργαστούμε. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα δουλεύαμε μαζί. Όταν έγινε η κηδεία του, εγώ έλειπα στην Αμερική και σήμερα ήρθα να τον τιμήσω. Διατηρούσαμε πολύ καλές σχέσεις, μιλούσαμε στο τηλέφωνο τακτικά. Μετά κάποια στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει και μίλαγα με τη Χριστίνα, τη γυναίκα του. Ο Βασίλης δεν μπορεί να ξεχαστεί. Υπάρχουν τα τραγούδια του, υπάρχει η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια».