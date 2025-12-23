Μανώλης Κονταρός για Βασίλη Καρρά: Ένας ευλογημένος άνθρωπος, θα ακούγεται μέχρι να στέκει ο ντουνιάς
Βασίλης Καρράς Μανώλης Κονταρός

Θα τον ακούμε και θα τον ξανακούμε, με πολλές διασκευές για πολλούς λόγους

Στέλλα Μούτσιου
Στο τρισάγιο του Βασίλη Καρρά βρέθηκαν ο Μανώλης Κονταρός και ο Αντύπας, οι οποίοι έκαναν συγκινημένοι δηλώσεις για τον τραγουδιστή και την απώλειά του, τονίζοντας πως δεν μπορεί να ξεχαστεί και πως θα ακούγεται όσο στέκει ο ντουνιάς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και οι δύο τραγουδιστές μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, επισημαίνοντας πως ο Βασίλης Καρράς θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική του.

Ο Μανώλης Κονταρός είπε για τον καλλιτέχνη: «Λείπει ο μεγάλος Βασίλης Καρράς. Γι' αυτό κι εγώ, με σεβασμό και ταπεινά, του είπα μία μαντινάδα. Έφυγε και τον αναζητά ολόκληρη η Ελλάδα. Ένας ευλογημένος άνθρωπος, άνθρωπος με Α κεφαλαίο και μεγάλος τραγουδιστής. Ο Καρράς θα ακούγεται μέχρι να στέκει ο ντουνιάς. Θα τον ακούμε και θα τον ξανακούμε, με πολλές διασκευές για πολλούς λόγους».

Ο Αντύπας, με τη σειρά του, ανέφερε: «Αισθάνομαι περίεργα γιατί με τον Βασίλη είχαμε μιλήσει για να συνεργαστούμε. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα δουλεύαμε μαζί. Όταν έγινε η κηδεία του, εγώ έλειπα στην Αμερική και σήμερα ήρθα να τον τιμήσω. Διατηρούσαμε πολύ καλές σχέσεις, μιλούσαμε στο τηλέφωνο τακτικά. Μετά κάποια στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει και μίλαγα με τη Χριστίνα, τη γυναίκα του. Ο Βασίλης δεν μπορεί να ξεχαστεί. Υπάρχουν τα τραγούδια του, υπάρχει η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια».
