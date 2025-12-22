Η Παυλίνα Βουλγαράκη πήγε βόλτα με την κόρη της, δείτε φωτογραφία
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την επτά μηνών κόρη της
Μία φωτογραφία από τη βόλτα με την κόρη της μοιράστηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η τραγουδίστρια κοινοποίησε το στιγμιότυπο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναγράφοντας πάνω στο story που έκανε με το επτά μηνών παιδί της «πόσο, πόσο» ενώ τοποθέτησε και μία κόκκινη καρδιά. Στην εικόνα η Παυλίνα Βουλγαράκη εμφανίζεται χαμογελαστή στον δρόμο, ενώ κρατούσε το καρότσι μέσα στο οποίο βρισκόταν η κόρη της.
Δείτε τη φωτογραφία
Σε δηλώσεις που είχε κάνει η τραγουδίστρια τον Οκτώβριο στο «Happy Day» είχε αναφερθεί στο όνομα που θα δώσουν στην κόρη της, αλλά και στα μελλοντικά σχέδια με τον σύντροφό της να μετακομίσουν στην Κρήτη. Όπως είχε πει: «Το όνομα της κόρης μας είναι Ερωφίλη. Είναι η γιαγιά του συντρόφου μου Ερωφίλη και το Ε είναι το αγαπημένο μου γράμμα» και είχε προσθέσει: «Σιγά σιγά θα πάμε προς την Κρήτη. Να μεγαλώσει λίγο το μωρό και θα πάμε. Τον σύντροφό μου δεν τον νοιάζει καθόλου που τραγουδάω. Μου λέει σταμάτα πια. Του λέω άλλοι πληρώνουν να με ακούνε. Δεν σκεφτόμαστε θρησκευτικό γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης το κάναμε καθαρά για πρακτικούς λόγους».
