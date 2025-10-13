Η Παυλίνα Βουλγαράκη αποκάλυψε πως σκοπεύει να μετακομίσει στην Κρήτη με την οικογένειά της
Η τραγουδίστρια μίλησε για τα μελλοντικά της πλάνα, την κόρη και τον σύντροφό της
Τα σχέδιά της αποκάλυψε η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες κι ανέφερε μεταξύ άλλων, πως σκοπεύει να μετακομίσει στην Κρήτη με την οικογένειά της, μόλις η κόρη της μεγαλώσει λίγο.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», λίγο μετά την εμφάνισή της στη σκηνή στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. «Επειδή πρόσφατα έκανα ένα παιδάκι, είχα πάρα πολύ καιρό να ανέβω στη σκηνή. Σήμερα την ώρα που το άφηνα, έλεγα ότι δεν είμαι έτοιμη να επιστρέψω στη δουλειά αλλά την ώρα που ανέβηκα πάνω και είδα όλη αυτή την αγάπη και το φως και τον Γιώργο, αμέσως, εντάξει... πέρασα πολύ ωραία. Σήμερα η μικρή είναι με τον μπαμπά στο σπίτι», σημείωσε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το όνομα της κόρης τους. «Το όνομα της κόρης μας είναι Ερωφίλη. Είναι η γιαγιά του συντρόφου μου Ερωφίλη και το Ε είναι το αγαπημένο μου γράμμα», είπε.
Τέλος, αναφέρθηκε στα μελλοντικά της πλάνα, ενώ μίλησε και για τον σύντροφό της, εξηγώντας πως δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι τραγουδίστρια. «Σιγά σιγά θα πάμε προς την Κρήτη. Να μεγαλώσει λίγο το μωρό και θα πάμε. Τον σύντροφό μου δεν τον νοιάζει καθόλου που τραγουδάω. Μου λέει σταμάτα πια. Του λέω άλλοι πληρώνουν να με ακούνε. Δεν σκεφτόμαστε θρησκευτικό γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης το κάναμε καθαρά για πρακτικούς λόγους», είπε κλείνοντας.
