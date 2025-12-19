Τέιλορ Σουίφτ: Η απογοήτευσή της πριν γνωρίσει τον Τράβις Κέλσι, ενιωθα πως δεν υπάρχει κανείς για εμένα στον κόσμο, δήλωσε
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023 και τον Αύγουστο έγινε γνωστό ότι σχεδιάζει τον γάμο του
Η Τέιλορ Σουίφτ μοιράστηκε την ερωτική απογοήτευση που πέρασε έπειτα από δύο χωρισμούς και πριν γνωρίσει τον Τράβις Κέλσι, δηλώνοντας πως ένιωθε ότι δεν θα βρεθεί ο κατάλληλος σύντροφος για εκείνη.
Στο τέταρτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «The End of an Era» στο Disney+, η τραγουδίστρια μιλά για το βάρος δύο χωρισμών της, σημειώνοντας ότι η περιοδεία της αποτέλεσε «το μοναδικό κίνητρο» για να συνεχίσει.
Η Σουίφτ περιέγραψε την περίοδο της ζωής της κατά την οποία η πίεση δεν προερχόταν από τα μουσικά πράγματα, αλλά από όσα συνέβαιναν στα ερωτικά της. Όπως λέει, υπήρξαν φάσεις μέσα στην περιοδεία όπου «η περιοδεία ήταν πραγματικά το μόνο πράγμα που με κρατούσε ζωντανή». Στο ίδιο απόσπασμα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε στιγμή που σκέφτηκε να τα παρατήσει επειδή η περιοδεία ήταν απαιτητική. «Δεν υπήρξαν ποτέ σημεία μέσα στην περιοδεία που να σκέφτηκα “ξέρεις κάτι; Θέλω να σταματήσω την περιοδεία, επειδή είναι δύσκολη”», αναφέρει, για να προσθέσει: «Όχι, η προσωπική μου ζωή ήταν δύσκολη» και συνεχίζει, δίνοντας το πλαίσιο: «Πέρασα δύο χωρισμούς στο πρώτο μισό αυτής της περιοδείας».
Σε άλλο σημείο, η Σουίφτ σχολιάζει με χιούμορ: «Οι άντρες θα σε απογοητεύσουν, η Eras Tour ποτέ» και στη συνέχεια εξηγεί ότι η μουσική λειτουργεί για την ίδια ως «μια μορφή θεραπείας». Παράλληλα, περιγράφει ότι βίωνε έντονη απογοήτευση αναφορικά με τα προσωπικά της: «Ένιωθα σαν να μην είμαι άνθρωπος, αλλά σαν ένα μεγάλο σύμπλεγμα που κανείς δεν βλέπει ως πραγματικό άνθρωπο και ειδικά οι άντρες με τους οποίους βγαίνω. Ένιωθα σαν ένα τίποτα, πως τίποτα δεν λειτουργεί και ότι δεν υπάρχει κανείς για εμένα στον κόσμο».
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2023, όταν ο παίκτης των Kansas City Chiefs παρακολούθησε συναυλία της στο πλαίσιο της περιοδείας Eras Tour. Ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι προσπάθησε να της δώσει το τηλέφωνό του μετά το live, χωρίς επιτυχία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ήρθαν σε επαφή μέσω κοινού κύκλου γνωριμιών και άρχισαν να επικοινωνούν ιδιωτικά. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε σε αγώνα των Chiefs, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.
Τον Αύγουστο έγινε γνωστό ότι ο Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του με μία ανάρτηση που έκανε το ζευγάρι στα social media. Πιο αναλυτικά, η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε επίσημα στις 26 Αυγούστου του 2025, με την τραγουδίστρια να γράφει σε δημοσίευσή της που συνοδευόταν με φωτογραφίες του αρραβώνα της: «Η καθηγήτρια των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».
Taylor Swift Reveals She Felt Like 'There's No One for Me in the World' After 2 Public Breakups Before Meeting Travis Kelce https://t.co/I0nJ5LnZoi— People (@people) December 19, 2025
Η γνωριμία του ζευγαριού και η πρόταση γάμου
