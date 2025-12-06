Τέιλορ Σουίφτ: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γάμος Ημερομηνία

Το ζευγάρι ενδέχεται να παντρευτεί στο Ρόουντ Άιλαντ

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου του Τράβις Κέλσι και της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το μυστήριο έχει ξεκινήσει.

Ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.

Η Σουίφτ και ο Κέλσι φημολογείται ότι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν έναν δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Τενεσί.

Το ζευγάρι που άρχισε να βγαίνει το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο. Ο Τράβις Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ στο σπίτι του στο Μιζούρι, με το ζευγάρι να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram.

«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

