Τέιλορ Σουίφτ: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι
Τέιλορ Σουίφτ: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι
Το ζευγάρι ενδέχεται να παντρευτεί στο Ρόουντ Άιλαντ
Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου του Τράβις Κέλσι και της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το μυστήριο έχει ξεκινήσει.
Ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.
Η Σουίφτ και ο Κέλσι φημολογείται ότι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν έναν δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Τενεσί.
Το ζευγάρι που άρχισε να βγαίνει το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο. Ο Τράβις Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ στο σπίτι του στο Μιζούρι, με το ζευγάρι να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram.
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Δείτε την ανάρτηση
Ο ποδοσφαιριστής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.
Travis Kelce and Taylor Swift’s wedding date revealed https://t.co/v0V2Uht1Bh pic.twitter.com/78vBuI043c— New York Post (@nypost) December 4, 2025
Το ζευγάρι που άρχισε να βγαίνει το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο. Ο Τράβις Κέλσι έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ στο σπίτι του στο Μιζούρι, με το ζευγάρι να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram.
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα