Τέιλορ Σουίφτ για τον Τράβις Κέλσι: Είναι ο έρωτας της ζωής μου
Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου
Ως τον έρωτα της ζωής της αποκάλεσε η Τέιλορ Σουίφτ τον Τράβις Κέλσι, σε συζήτηση που είχε για τον αρραβώνα τους.
Το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «The Late Show with Stephen Colbert» μιλώντας για τη σχέση της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs. Η Σουίφτ αναφέρθηκε στη φάση που διανύει σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας: «Το να αρραβωνιαστώ με την αγάπη της ζωής μου, το να πάρω πίσω όλη τη μουσική μου, αυτά ήταν δύο πράγματα που μπορεί να μην συνέβαιναν ποτέ. Θα μπορούσαν απλώς να μην είχαν συμβεί ποτέ. Δεν ήταν σαν να έλεγα: “Α, είναι απλώς θέμα χρόνου”». Στη συνέχεια, εξήγησε πόσο συνειδητοποιημένα βλέπει αυτά τα δύο ορόσημα: «Και τα δύο αυτά πράγματα θα μπορούσαν απλώς να μην έχουν φτάσει ποτέ στη ζωή μου και είμαι τόσο ευγνώμων που συνέβησαν».
Η Σουίφτ και ο διάσημος αθλητής ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναγραφόταν: «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ημερομηνία του γάμου του ζευγαριού σύμφωνα με την «Page Six» έχει οριστεί στις 13 Ιουνίου του 2026. Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
