Το μήνυμα της αδερφής του Δημήτρη Ήμελλου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του: Να μας προσέχεις
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου, έγραψε στην ανάρτησή της η Αγγελική Ήμελλου

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από τον θάνατο του Δημήτρη Ήμελλου και η αδερφή του έκανε μια δημοσίευση στα social media για την ιδιαίτερη μέρα.

Η Αγγελική Ήμελλου δημοσίευσε στο Facebook μια κοινή τους φωτογραφία και εξομολογήθηκε ότι νιώθει σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον θάνατο του αδερφού της, ενώ τόνισε πως οι άνθρωποι που τον αγάπησαν δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ.

«Ένας χρόνος έκλεισε και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη και ουρανό για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι θα μείνει για πάντα στη σκέψη των αγαπημένων του ανθρώπων. «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου. Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η αδερφή του Δημήτρη Ήμελλου

