Τζέιμι Λι Κέρτις για Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο κόσμος είναι πιο φτωχός χωρίς αυτούς
Ήταν μια ενωμένη ομάδα, ανέφερε η ηθοποιός για το ζευγάρι που δολοφονήθηκε από τον γιο του
Το δικό της αντίο στον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του είπε μέσα από τα social media η Τζέιμι Λι Κέρτις.
Στην ανάρτησή της στο Instagram η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι μετά την απώλειά τους, ο κόσμος θα είναι πιο φτωχός και υπογράμμισε τον έντονο δεσμό και τη βαθιά αγάπη του ζευγαριού που δολοφονήθηκε από τον γιο του. Παράλληλα, μοιράστηκε μια φωτογραφία του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην ταινία Spinal Tap.
Αποχαιρετώντας τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ, η Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε: «Θα τους θυμάμαι πάντα όπως ζούσαν. Παθιασμένοι. Πολιτικοποιημένοι. Περιτριγυρισμένοι από οικογένεια και φίλους. Ο Ρομπ και η Μισέλ ήταν μια ενωμένη ομάδα. Όλοι μαζί πήγαμε στο Στόουνχεντζ για να γυρίσουμε το Spinal Tap. Ο Ρομπ σκηνοθέτησε. Η Μισέλ έκανε την παραγωγή. Τράβηξα αυτή την εικόνα της όμορφης συνεργασίας και αγάπης τους, και της βαθιάς εκτίμησης για τη δημιουργική, οικογενειακή ζωή που τους είχε οδηγήσει εκεί. Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία και απώλεια. Προσευχηθείτε να βρουν δύναμη τα παιδιά τους. Ο κόσμος είναι πιο φτωχός χωρίς αυτούς»
