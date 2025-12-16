Τζέιν Φόντα για Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ήταν πάντα γεμάτοι ιδέες για το πώς να κάνουν τον κόσμο καλύτερο
Ήταν υπέροχοι άνθρωποι στοργικοί, έξυπνοι, με χιούμορ και γενναιοδωρία, ανέφερε σε ανάρτησή της η ηθοποιός
Συντετριμμένη από τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του δήλωσε η Τζέιν Φόντα. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, με τον γιο του, Νικ Ράινερ, να συλλαμβάνεται ως ύποπτος για το έγκλημα.
Η διάσημη ηθοποιός προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram για να πει το δικό της αντίο στον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ. Η Φόντα έκανε λόγο για δύο στοργικούς, έξυπνους και γενναιόδωρους ανθρώπους και επισήμανε ότι η σκέψη τους ήταν διαρκώς στο πώς θα μπορούσαν να καλυτερεύσουν τον κόσμο.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν υπέροχοι άνθρωποι — στοργικοί, έξυπνοι, με χιούμορ και γενναιοδωρία, πάντα γεμάτοι ιδέες για το πώς να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και πιο ανθρώπινο. Τους είδα προχθές το βράδυ να δείχνουν υγιείς και ευτυχισμένοι. Είμαι συντετριμμένη. Αποσβολωμένη».
Η ανάρτηση της Τζέιν Φόντα
