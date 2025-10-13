Cardi B: Νιώθω τυχερή και ευλογημένη, λέει η τραγουδίστρια για τα γενέθλιά της λίγο πριν αποκτήσει το τέταρτο παιδί της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες της ποζάροντας με τη φουσκωμένη κοιλιά της
Τα 33α γενέθλιά της γιόρτασε η Cardi B λίγο πριν γίνει μητέρα για τέταρτη φορά, δηλώνοντας τυχερή και ευλογημένη.
Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας διαφορετικές φωτογραφίες της, ενώ πόζαρε με ένα μακρύ μπορντό φόρεμα με ανοίγματα.
Η Cardi B έδειξε τη φουσκωμένη της κοιλιά και παράλληλα ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις ευχές που έλαβε. «Ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Οι περισσότεροι κάνουν τις αποφάσεις τους την 1η Ιανουαρίου, αλλά εγώ τις έκανα χθες το βράδυ. Νιώθω τυχερή, αλλά πάνω απ’ όλα ευλογημένη. Το 32ο έτος μου ήταν μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ» έγραψε αρχικά στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στις προσδοκίες της: «Το 33, είναι τα χρόνια του Ιησού και πρέπει να πω ότι ποτέ δεν ένιωσα τόσο προστατευμένη από τον Ίδιο. Δεν σταματά να μου θυμίζει ότι είμαι εκλεκτή και ευλογημένη, και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω. Ευχαριστώ όλους όσοι με στηρίζετε και με αγαπάτε. Σας αγαπώ κι εγώ».
Πριν από περίπου ένα μήνα, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Στέφον Ντιγκς, θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.
Η Cardi B ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «CBS Mornings» με τη Γκέιλ Κινγκ, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα γίνει ξανά μητέρα. Η σχέση της τραγουδίστριας με τον σταρ του NFL ξεκίνησε στα τέλη του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2025, όταν εθεάθησαν καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε αγώνα των Knicks.
Η Cardi B έχει ήδη τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset. Παρότι το διαζύγιο των δύο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η τραγουδίστρια δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να προχωρήσει στη ζωή της.
Πριν από περίπου ένα μήνα, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Στέφον Ντιγκς, θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Η Cardi B ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «CBS Mornings» με τη Γκέιλ Κινγκ, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα γίνει ξανά μητέρα. Η σχέση της τραγουδίστριας με τον σταρ του NFL ξεκίνησε στα τέλη του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2025, όταν εθεάθησαν καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε αγώνα των Knicks.
Η Cardi B έχει ήδη τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset. Παρότι το διαζύγιο των δύο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η τραγουδίστρια δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να προχωρήσει στη ζωή της.
