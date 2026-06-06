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Νέα ηχηρή μεταγραφή από τον Άρη, συμφώνησε με τον NBAer Ι Τζέι Λίντελ
Νέα ηχηρή μεταγραφή από τον Άρη, συμφώνησε με τον NBAer Ι Τζέι Λίντελ
Η συμφωνία του Άρη με τον Ι Τζέι Λίντελ που αγωνίστηκε πέρσι στους Νετς είναι για δύο χρόνια
Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Ι Τζέι Λίντελ.
Ο 26χρονος γκαρντ (1.98) και ο Άρης έφτασαν σε συμφωνία, με τον Ι Τζέι Λίντελ να αποτελεί ακόμη μια μεγάλη κίνηση του «Αυτοκράτορα» ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Ι Τζέι Λίντελ αγωνίστηκε τρία χρόνια στο NBA, φορώντας την φανέλα των Πέλικανς, των Μπουλς και των Νετς, με τον ίδιο να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στο Μπρούκλιν.
Συγκεκριμένα σε 26 παιχνίδια που έδωσε την περασμένη σεζόν με τους Νετς, στα οποία πέρασε κατά μέσο όρο 13.4 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε 5.7 πόντους με 35% στο τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.
Η συμφωνία του Άρη με τον Ι Τζέι Λίντελ είναι για δύο χρόνια, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει ανάψει για τα καλά τις μηχανές, συνεχίζοντας τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 26χρονος γκαρντ (1.98) και ο Άρης έφτασαν σε συμφωνία, με τον Ι Τζέι Λίντελ να αποτελεί ακόμη μια μεγάλη κίνηση του «Αυτοκράτορα» ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Ι Τζέι Λίντελ αγωνίστηκε τρία χρόνια στο NBA, φορώντας την φανέλα των Πέλικανς, των Μπουλς και των Νετς, με τον ίδιο να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στο Μπρούκλιν.
Συγκεκριμένα σε 26 παιχνίδια που έδωσε την περασμένη σεζόν με τους Νετς, στα οποία πέρασε κατά μέσο όρο 13.4 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε 5.7 πόντους με 35% στο τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.
Η συμφωνία του Άρη με τον Ι Τζέι Λίντελ είναι για δύο χρόνια, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει ανάψει για τα καλά τις μηχανές, συνεχίζοντας τις κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.
Πηγή: gazzetta.gr
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