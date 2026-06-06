Ο Πολάκης και άλλοι 36 κατέθεσαν κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι στη ρευστοποίηση, ναι σε ενωτικό προοδευτικό σχήμα»
Ο Πολάκης και άλλοι 36 κατέθεσαν κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι στη ρευστοποίηση, ναι σε ενωτικό προοδευτικό σχήμα»
Ο βουλευτής Χανίων κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία που διεξήχθη την Παρασκευή
Με κείμενο που υπογράφουν ο Παύλος Πολάκης και άλλα 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξαν οι εργασίες του οργάνου του κόμματος που διεξάγεται στη σκιά των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων της Κουμουνδούρου, αλλά και της ανάρτησης του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος καλωσόρισε τον Σωκράτη Φάμελλο στα... κοινωνικά δίκτυα, για να αποσύρει εν μέσω αντιδράσεων στην συνέχεια το διθυραμβικό σχόλιό του.
Στο κείμενό που είναι η εισήγηση του Παύλου Πολάκη στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία. οι συνυπογράφοντες λένε «όχι στη ρευστοποίηση, την απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» και «ναι στην προγραμματική συμφωνία που θα οδηγήσει σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ικανό να διεκδικήσει την κυβέρνηση».
Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να μπει τέλος στην «ακινησία» και να υπάρξει άμεση εκλογική προετοιμασία. Παράλληλα ασκούν έντονη κριτική σε στελέχη που λειτουργούν «ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος», παραπέμποντας ευθέως στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Οι υπογράφοντες ζητούν συμμετοχή σε ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο ως κόμμα και απορρίπτουν τις ατομικές συμφωνίες. Ειδάλλως προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητείται επίσης άμεση σύσταση τριών επιτροπών: ψηφοδελτίων, προγράμματος και εκλογικής οργάνωσης.
Λίγο νωρίτερα προσερχόμενος στην ΚΕ ο Νίκος Παππάς έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, δηλώνοντας ότι «η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες».
Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, για να προετοιμάσει την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να κερδίζει μια πρώτη νίκη αναφορικά με την εισήγησή του.
Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.
Επιπλέον, ο ίδιος έκανε -και όχι τυχαία- λόγω για «μια πρωτοβουλία» και όχι ένα «κόμμα», «πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».
Στο κείμενό που είναι η εισήγηση του Παύλου Πολάκη στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία. οι συνυπογράφοντες λένε «όχι στη ρευστοποίηση, την απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» και «ναι στην προγραμματική συμφωνία που θα οδηγήσει σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ικανό να διεκδικήσει την κυβέρνηση».
Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να μπει τέλος στην «ακινησία» και να υπάρξει άμεση εκλογική προετοιμασία. Παράλληλα ασκούν έντονη κριτική σε στελέχη που λειτουργούν «ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος», παραπέμποντας ευθέως στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Οι υπογράφοντες ζητούν συμμετοχή σε ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο ως κόμμα και απορρίπτουν τις ατομικές συμφωνίες. Ειδάλλως προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητείται επίσης άμεση σύσταση τριών επιτροπών: ψηφοδελτίων, προγράμματος και εκλογικής οργάνωσης.
Λίγο νωρίτερα προσερχόμενος στην ΚΕ ο Νίκος Παππάς έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, δηλώνοντας ότι «η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες».
Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, για να προετοιμάσει την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να κερδίζει μια πρώτη νίκη αναφορικά με την εισήγησή του.
Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφού «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.
Επιπλέον, ο ίδιος έκανε -και όχι τυχαία- λόγω για «μια πρωτοβουλία» και όχι ένα «κόμμα», «πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».
«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μια άνετη πλειοψηφία στα μέλη του κομματικού οργάνου.
Σε μια τέτοια προοπτική, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υποχωρήσει προοδευτικά ως προς την αφομοίωσή του από την ΕΛΑΣ, γεγονός που ερμηνεύεται ως αναστολή της κομματικής δράσης της Κουμουνδούρου από κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, για να ξεκαθαρίσει η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Κουμουνδούρου, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς επανήλθε με ανάρτησή του μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη λειτουργία του κόμματος στο εξής, περιλαμβάνοντας την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.
Ακόμη και αν ο Γιώργος Σιακαντάρης διατηρεί ως διανοούμενος βαθμούς αυτονομίας στο οικοσύστημα Τσίπρα, όπως παρατηρούν στελέχη με γνώση των ισορροπιών, ωστόσο οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν τέτοιες, που τελικά κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα.
Κατά ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Σιακαντάρης ίσως επέδειξε «ταχύτερα αντανακλαστικά, από ό,τι χρειαζόταν», όπως μετέφεραν στο protothema.gr. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κινητοποίησε τα αντανακλαστικά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», δίνοντας ραντεβού στη σημερινή συνεδρίαση.
Το επίδικοΖητούμενο, άλλωστε, για μεγάλη μερίδα βουλευτών και κομματικών στελεχών της Κουμουνδούρου είναι να μην υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΕΛΑΣ στις προσεχείς εθνικές εκλογές, στοιχείο που υπογράμμισαν στις χθεσινές παρεμβάσεις τους, τόσο η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, όσο και ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης.
Σε μια τέτοια προοπτική, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υποχωρήσει προοδευτικά ως προς την αφομοίωσή του από την ΕΛΑΣ, γεγονός που ερμηνεύεται ως αναστολή της κομματικής δράσης της Κουμουνδούρου από κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, για να ξεκαθαρίσει η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Κουμουνδούρου, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς επανήλθε με ανάρτησή του μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη λειτουργία του κόμματος στο εξής, περιλαμβάνοντας την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.
«Κλειδί» τα ψηφοδέλτιαΣτην πράξη, η διάσταση απόψεων ανάμεσα στα δύο διαμορφωμένα στρατόπεδα στο εσωτερικό του κόμματος εκβάλλει στα...κομματικά ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δεν υπάρχει σχετική επιθυμία, γιατί μια τέτοια κίνηση θα ήταν ένα σήμα ενεργοποίησης «Σχεδίου Β» απέναντι στην ανάγκη για προοδευτικές συνεργασίες και βέβαια απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Στον αντίποδα, η πλευρά της μειοψηφίας επιθυμεί να υπάρξουν κομματικά ψηφοδέλτια, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα «κλείδωνε» η αυτόνομη πορεία του κόμματος, στις επόμενες εκλογές.
«Έβαλε φωτιά» ο ΣιακαντάρηςΣε αυτό το κλίμα, την εσωκομματική τάξη τάραξε ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα και πρόσωπο του στενού επιτελείου του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος», στέλνοντας σήμα στην Κουμουνδούρου από την... ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Ακόμη και αν ο Γιώργος Σιακαντάρης διατηρεί ως διανοούμενος βαθμούς αυτονομίας στο οικοσύστημα Τσίπρα, όπως παρατηρούν στελέχη με γνώση των ισορροπιών, ωστόσο οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν τέτοιες, που τελικά κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα.
Κατά ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Σιακαντάρης ίσως επέδειξε «ταχύτερα αντανακλαστικά, από ό,τι χρειαζόταν», όπως μετέφεραν στο protothema.gr. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κινητοποίησε τα αντανακλαστικά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», δίνοντας ραντεβού στη σημερινή συνεδρίαση.
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