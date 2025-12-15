Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Τα θανάσιμα τραύματα στον λαιμό και ο ρόλος της κόρης τους
Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του: Τα θανάσιμα τραύματα στον λαιμό και ο ρόλος της κόρης τους
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές επισημαίνουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά
Σε θανάσιμα τραύματα στον λαιμό αποδίδει τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, δημοσίευμα του TMZ, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, φέροντας κακώσεις στους λαιμούς τους, που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς εντός της κατοικίας.
Όπως μεταδίδεται, μία από τις κόρες του ζευγαριού ήταν εκείνη που εντόπισε τους γονείς της και ειδοποίησε την αστυνομία, υποδεικνύοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».
Το People αναφέρει ότι ο γιος του ζευγαριού εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύλληψη ή απαγγελία κατηγοριών.
Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαιώνει μόνο ότι διεξάγεται έρευνα από τη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών, χωρίς να έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια θανάτου ή την ταυτότητα υπόπτου.
Τα ακριβή συμπεράσματα για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη και της συζύγου του, αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Αρχές επισημαίνουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.
