Ρομπ Ράινερ: H γνωριμία με τη σύζυγό του, η υποψηφιότητα για Όσκαρ και η φρικτή δολοφονία
Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Ράινερ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες
Η είδηση θανάτου του σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ.
Η τραγική είδηση έγινε γνωστή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με ξένα μέσα να αναφέρουν ότι ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου, ενώ οι Αρχές σύμφωνα με το People, εξετάζουν ως βασικό ύποπτο τον γιο του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια. Ωστόσο, καμία σύλληψη δεν έχει γίνει ακόμα.
Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός, ένας από τους πλέον εμβληματικούς δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Γεννημένος στις 6 Μαρτίου του 1947 στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός προτού μεταπηδήσει με επιτυχία στη σκηνοθεσία.
Στην τηλεόραση έγινε αρχικά γνωστός για τον ρόλο του Μάικλ Στίβιτς στην τηλεοπτική σειρά «All in the Family», ρόλος που του απέφερε δύο βραβεία Emmy και έκανε το όνομά του ευρέως αναγνωρίσιμο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά, ο Ράινερ καθιερώθηκε ως σημαντικός σκηνοθέτης με ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και τους κριτικούς. Σκηνοθέτησε μεταξύ άλλων τα «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992), ταινίες που θεωρούνται πλέον κλασικές του σύγχρονου κινηματογράφου.
Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε και παραγωγός μέσα από τη συνεργασία του με εταιρείες και τη συμμετοχή του σε σημαντικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ. Η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από ευρεία γκάμα έργων, από κωμωδίες έως δραματικές και κοινωνικές ταινίες. Εκτός καλλιτεχνικής δραστηριότητας, ο Ρομπ Ράινερ ήταν ενεργός και πολιτικά, υποστηρίζοντας θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και πολιτικών αλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας σε δημόσιες συζητήσεις και πρωτοβουλίες.
Η υποψηφιότητα για Όσκαρ
Το «A Few Good Men» είναι η ταινία με την οποία ο Ράινερ έλαβε διθυραμβικές κριτικές, φτάνοντας μέχρι και τις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το A Few Good Men (1992) χάρισε στον Ράινερ υποψηφιότητα ως παραγωγό, στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία Όσκαρ. Αν και δεν προτάθηκε για σκηνοθεσία, η υποψηφιότητα αναγνώρισε τον καθοριστικό του ρόλο στη μεταφορά του θεατρικού έργου του Άαρον Σόρκιν στη μεγάλη οθόνη και στη συνολική καλλιτεχνική καθοδήγηση της ταινίας.
Το φιλμ απέσπασε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες (Καλύτερη Ταινία, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Τζακ Νίκολσον, Μοντάζ και Ήχος), εδραιώνοντας τη θέση του Ράινερ ως δημιουργού που μπορεί να συνδυάζει εμπορική απήχηση με σοβαρό, πολιτικά φορτισμένο κινηματογραφικό λόγο.
Η γνωριμία με τη Μισέλ Σίνγκερ και η ανατροπή στο «When Harry Met Sally»
Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε παντρεμένος δύο φορές. Αρχικά με την ηθοποιό, Πένι Μάρσαλ από το 1971 μέχρι το 1981 και στη συνέχεια με τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ από το 1989, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.
Η γνωριμία του Ράινερ με τη Σίνγκερ δεν σημάδεψε μόνο την προσωπική του ζωή, αλλά άλλαξε καθοριστικά και το τέλος της εμβληματικής ταινίας «When Harry Met Sally», ενός φιλμ που θεωρείται σήμερα σημείο αναφοράς για το σύγχρονο σινεμά. Ο Ρομπ Ράινερ γνώρισε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Ο ίδιος έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι η γνωριμία τους έγινε σε επαγγελματικό πλαίσιο της παραγωγής, σε μια περίοδο κατά την οποία εργαζόταν εντατικά πάνω στο φιλμ.
Όταν ο Ράινερ άρχισε να αναπτύσσει την ιδέα της ταινίας μαζί με τη σεναριογράφο Νόρα Έφρον, βρισκόταν σε μια μακρά περίοδο μοναξιάς. Είχε προηγηθεί ο δεκαετής γάμος του με τη Μάρσαλ και μια εξίσου δεκαετία ως εργένης, γεμάτη όπως ο ίδιος έχει περιγράψει «αποτυχημένες και συγκεχυμένες σχέσεις». Αυτή ακριβώς η προσωπική του εμπειρία αποτέλεσε τον πυρήνα της αρχικής σύλληψης: μια ιστορία δύο ανθρώπων που έλκονται, γίνονται φίλοι, αλλά φοβούνται ότι ο έρωτας θα καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει.
Σε συνέντευξή του το 2024 στο «CNN», ο σκηνοθέτης είχε πει χαρακτηριστικά: «Είχα παντρευτεί για δέκα χρόνια, ήμουν μόνος για άλλα δέκα και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα κατάφερνα ποτέ να είμαι με κάποιον. Από εκεί γεννήθηκε το “When Harry Met Sally”».
Με αυτή τη διάθεση, ο Ράινερ και η Έφρον είχαν συμφωνήσει αρχικά σε ένα πικρόγλυκο, ρεαλιστικό τέλος: ο Χάρι και η Σάλι θα συναντιούνταν μετά από χρόνια, θα μιλούσαν ήρεμα για τη ζωή τους και στη συνέχεια θα αποχωρούσαν ο καθένας προς διαφορετική κατεύθυνση. Ένα φινάλε που αντανακλούσε την πεποίθηση του σκηνοθέτη εκείνη την περίοδο ότι ο έρωτας δεν οδηγεί πάντα σε μόνιμη συντροφικότητα.
Κατά τη διάρκεια όμως των γυρισμάτων συνέβη κάτι που άλλαξε ριζικά αυτή την οπτική. Ο Ράινερ γνώρισε τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ και, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους τον έκανε να επανεξετάσει όσα πίστευε μέχρι τότε για τις σχέσεις και τη διάρκεια τους. Η προσωπική του ζωή βρισκόταν πλέον σε πλήρη αντίθεση με το απαισιόδοξο αρχικό φινάλε. «Γνώρισα τη γυναίκα μου, με την οποία είμαι παντρεμένος εδώ και 35 χρόνια. Τη γνώρισα ενώ κάναμε την ταινία και τότε άλλαξα το τέλος», είχε δηλώσει ο Ράινερ. Έτσι γεννήθηκε το εμβληματικό φινάλε της ταινίας: η επανένωση του Χάρι και της Σάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η δημόσια εξομολόγηση αγάπης και ο γάμος που ακολουθεί.
Η φρικτή δολοφονία
Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία. Το ζευγάρι βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στην κατοικία τους στο Brentwood του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχων και το γραφείο του ιατροδικαστή.
Ο γιος τους, Νικ Ράινερ, έχει αναφερθεί από πηγές κοντά στην υπόθεση ότι ανακρίνεται ως πιθανός ύποπτος, αν και οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σύλληψη ή επίσημη κατηγορία.
Σύμφωνα με το People, η κόρη του ζευγαριού βρήκε τα σώματά τους στο σπίτι και επικοινώνησε με τις αρχές.
Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει επί του παρόντος την ταυτότητα του υπόπτου και δεν έχει δημοσιοποιήσει άλλες λεπτομέρειες για την έρευνα. Τόσο η κοινότητα του Χόλιγουντ όσο και υψηλόβαθμοι πολιτικοί έχουν εκφράσει τη βαθιά τους θλίψη για την τραγωδία. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και δεν έχουν δημοσιοποιήσει τελική επίσημη έκθεση για τα αίτια ή τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.
