Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σιωπή θα είναι πάντα η καλύτερη εκδίκηση
Η αγάπη θα είναι πάντα το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή, έγραψε το πρώην μοντέλο
Σε μία ανάρτηση προχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι η σιωπή αποτελεί το καλύτερο μέσο για την εκδίκηση.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, το πρώην μοντέλο δημοσίευσε ένα story, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το γέλιο θα είναι πάντα το καλύτερο φάρμακο, η σιωπή η καλύτερη εκδίκηση και η αγάπη το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή».
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου ήρθε μετά το ξέσπασμα της πρώην συντρόφου του, Ιωάννας Τούνη στο TikTok, απαντώντας στην πρόσφατη συνέντευξή του στο «Super Κατερίνα», όπου ο ίδιος ανέφερε ότι διατηρούν καλές σχέσεις και επικοινωνούν για την ανατροφή του γιου τους. Η influencer, μέσα από το βίντεο που ανάρτησε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, υποστήριξε ότι ειπώθηκαν ανακρίβειες και «ψέματα» που αφορούν σε εκείνη και το παιδί τους.
Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε ότι δεν κρίνει αν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι «καλός ή κακός πατέρας», αλλά όπως είπε θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια, σημειώνοντας: «Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει;».
Παράλληλα, διέψευσε ότι έχουν συνεπιμέλεια 15 ημέρες τον μήνα, λέγοντας πως ο γιος τους περνά «10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του», κάτι που θα ισχύει μέχρι να γίνει τεσσάρων ετών και να μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, όπως ισχυρίστηκε εκείνος.
Τέλος, σημείωσε ότι όσο ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα μεγαλώνει με τη βοήθεια μίας γυναίκας από το Μπαλί, προσθέτοντας πως «αυτό όμως είναι η αλήθεια», και κατέληξε λέγοντας ότι στόχος της είναι να μη «χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου».
