Νέα απάντηση της Τούνη στον Αλεξάνδρου: Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, δεν ανέχομαι ψέματα
Δεν το βρίσκω σωστό να εκτίθενται διαστρεβλωμένες εκδοχές για εμένα από τον πρώην μου δημόσια, τόνισε η Instagrammer
Νέα απάντηση στον Δημήτρη Αλεξάνδρου έδωσε η Ιωάννα Τούνη. Μετά την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συντρόφου της και πατέρα του παιδιού της και τις αναφορές σε εκείνη, η Instagrammer δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok και στα σχόλια κάτω από αυτό, χωρίς να κατονομάζει το πρώην μοντέλο, ανέφερε: «να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου».
Προχωρώντας σε καινούργια σχόλια κάτω από το ίδιο κλιπ, η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν ήταν ποτέ δίπλα της και ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί να λέγονται ψέματα για το πρόσωπό της από τον πρώην σύντροφό της. «Σόρρυ, αλλά ποτέ δεν ήταν δίπλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «Αρα να εκτίθενται διαστρεβλωμένες εκδοχές για εμένα από τον πρώην μου δημόσια παρά τα όσα έχω κάνει για αυτόν και να κάθομαι εγώ μούγκα να ανέχομαι ψέματα; Δεν το βρίσκω σωστό. Συγγνώμη!».
Δείτε τα σχόλια της Ιωάννας Τούνη
Το πρώην μοντέλο είχε επισημάνει ότι οι δυο τους είχαν αρκετά διαφορετικούς χαρακτήρες, ενώ σε ένα σημείο δήλωσε ότι το 2021 η ζωή τους ήταν εντελώς διαφορετική από σήμερα, καθώς όπως είπε η Ιωάννα Τούνη τον συναντούσε με «ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ».
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Με την άποψη ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα. Κλείνω σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν βγαίνει και λέει τι έχει κάνει και τι δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το κομμάτι. Με μια ευκολία θα πάρει το κινητό και θα τα πει, αντί να τα πει πρώτα στον ίδιο της τον εαυτό ή ενδεχομένως στον άνθρωπό της. Έγινε στην πορεία όλο αυτό (που είναι σήμερα). Μην ξεχνάμε το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα. Ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ. Δεν είχαμε διαφημιστικά. Δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:45
Μετά την προβολή της συνέντευξης, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε στη δημοσίευση ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και παρότι δεν ανέφερε το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, οι ακόλουθοί της αντιλήφθηκαν ότι αναφερόταν στις δηλώσεις του, καθώς η influencer απάντησε έμμεσα στο σχόλιο σχετικά με το «backpack». Συγκεκριμένα έγραψε στο βίντεο: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».
Το βίντεο που δημοσίευσε
Μετά τη δημοσίευση του βίντεο πολλοί διαδικτυακοί φίλοι της σχολίασαν κάτω από αυτό, με την Ιωάννα Τούνη να απαντάει σε ορισμένα σχόλια. Ειδικότερα, όταν κάποιος της έγραψε: «Εγώ την είδα όλη τη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε κάτι κακό, έστω δε μουν φάνηκε. Τα καλύτερα έλεγε, καλά την Κατερίνα την ξέρουμε, οι ερωτήσεις της στους καλεσμένους είναι συνήθως αδιάκριτες. Απορώ ώρες ώρες με την υπομονή τους» η influencer απάντησε: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις "καλός" ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια. Άσε με να γνωρίζω καλύτερα. Με τις συνεντεύξεις που μου έστειλαν σήμερα τι να κάνω».
Ένα άλλο σχόλιο ανέφερε: «Δίκασε», με την Ιωάννα Τούνη να σημειώνει: «Με τις συνεντεύξεις που μου έστειλαν σήμερα τι να κάνω». Όσο σε ακόλουθο που τη ρώτησε «για ποιο πράγμα» μιλούσε, εκείνη απάντησε: «Εεεε όποιος είδε πρωί τηλεόραση, θα καταλάβει».
Προχωρώντας σε καινούργια σχόλια κάτω από το ίδιο κλιπ, η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν ήταν ποτέ δίπλα της και ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί να λέγονται ψέματα για το πρόσωπό της από τον πρώην σύντροφό της. «Σόρρυ, αλλά ποτέ δεν ήταν δίπλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «Αρα να εκτίθενται διαστρεβλωμένες εκδοχές για εμένα από τον πρώην μου δημόσια παρά τα όσα έχω κάνει για αυτόν και να κάθομαι εγώ μούγκα να ανέχομαι ψέματα; Δεν το βρίσκω σωστό. Συγγνώμη!».
Δείτε τα σχόλια της Ιωάννας Τούνη
