Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς

ενώ απάντησε και για τη μεταξύ τους επικοινωνία, αλλά και για τον νέο σύντροφο της μητέρας του παιδιού του, Πάρη.Αφού τα έχετε! Σας έχει δει το σύμπανΕγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας. Δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Είναι πρωτίστως το ότι είμαι μπαμπάς και ότι έχω ένα παιδί και είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν το βγάζω σημαία για να κλείσω στόματα, αλλά εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια, με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν θα βγω να πω τι γίνεται.Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει τόσο πολύ το αίσθημα της προστατευτικότητας για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν. Γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…Για τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη μετά τον χωρισμό τους ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Θεωρώ ότι οι σχέσεις μας είναι καλές. Περνάει και δύσκολα με όλο αυτό το κομμάτι. Να τελειώσει και με αυτό».Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην υπόθεση revenge porn στην οποία εμπλέκεται η πρώην σύντροφός του, τονίζοντας: «Πολλά πράγματα οφείλω να κάνω πρωτίστως επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου και για το παιδί μας, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου και να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί η Ιωάννα να φαίνεται περισσότερο αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα και ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα».Για τις επαφές που διατηρεί με την ίδια δήλωσε έπειτα: «Έχουμε την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάμε για το παιδί μας. Θα κάνουμε την βιντεοκλήση μας, θα μιλήσει με το παιδί μας, θα ρωτήσει τι κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι».Η παρουσιάστρια τότε τον ρώτησε και για τον νέο σύντροφο της Ιωάννας Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε απλώς να επισημάνει πως δεν θεωρεί πως πρέπει να έχει λόγο σε ότι αφορά στην προσωπική ζωή της, όπως και εκείνη στη δική του: «Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει κάποιος λόγος ούτε και σε εκείνη αντίστοιχα. Θα ακουστεί κάπως, γιατί θα πουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί πρέπει να πεις κάποια πράγματα.Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Έκανε μία εξομολόγηση ότι είναι ερωτευμένη, προφανώς έχει περάσει τα φίλτρα που θέλει. Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Όλα αυτά δείχνουν στην πορεία. Ό,τι και να πούμε, το ταμείο το παίρνουμε στο τέλος. Όλα αυτά είναι στην πορεία των πραγμάτων και εύχομαι πραγματικά ο καθένας για τις επιλογές που κάνει να είναι αυτές που θέλει».