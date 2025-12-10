Η Σίντνεϊ Σουίνι υπερασπίζεται το «Christy» μετά τον αποκλεισμό από τις Χρυσές Σφαίρες: Είναι η πιο σημαντική ταινία που έχω κάνει
Η Σίντνεϊ Σουίνι υπερασπίζεται το «Christy» μετά τον αποκλεισμό από τις Χρυσές Σφαίρες: Είναι η πιο σημαντική ταινία που έχω κάνει
Η βιογραφική ταινία για την Κρίστι Μάρτιν απέτυχε στο box office, συγκεντρώνοντας μόλις 2 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων
Μετά τον αποκλεισμό της ταινίας «Christy» από τις Χρυσές Σφαίρες, η πρωταγωνίστρια Σίντνεϊ Σουίνι υπερασπίστηκε δημόσια το φιλμ, τονίζοντας ότι «είναι η πιο σημαντική ταινία της καριέρας μου».
Η Σουίνι υποδύεται στο φιλμ την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν. Πρόκειται για μια βιογραφική ταινία που απέτυχε στο box office, συγκεντρώνοντας μόλις 2 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε το εξώφυλλο του «Sports Illustrated» με την ίδια και την πραγματική Κρίστι Μάρτιν και εξήγησε γιατί θεωρεί την ταινία τόσο σημαντική.
Η ηθοποιός τόνισε πως πρόκειται για την «πιο σημαντική ταινία» της καριέρας της και περιέγραψε πώς η ιστορία της Μάρτιν – μιας γυναίκας που θριάμβευε στο ρινγκ αλλά κακοποιούνταν στο σπίτι της – είναι μια υπενθύμιση για τη βία που υφίστανται χιλιάδες γυναίκες και άντρες από συντρόφους τους στις ΗΠΑ. «Και γι’ αυτό αυτή η ιστορία έχει σημασία», σημειώνει η Σουίνι, γράφοντας ακόμη ότι εάν η ταινία «βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να νιώσει λιγότερο μόνος», τότε το έργο της «έχει νόημα».
Δείτε την ανάρτησή της
Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το «Christy» έκανε άνοιγμα 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 2.000 αίθουσες, ένα από τα 12 χειρότερα ανοίγματα ταινίας που κυκλοφόρησε σε αντίστοιχα μεγάλο αριθμό οθονών. Η πρωταγωνίστρια δέχτηκε έντονη κριτική για την εμπορική πορεία της ταινίας, ωστόσο η ίδια η Κρίστι Μάρτιν έσπευσε να τη στηρίξει δημόσια.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Σουίνι υποδύεται στο φιλμ την πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν. Πρόκειται για μια βιογραφική ταινία που απέτυχε στο box office, συγκεντρώνοντας μόλις 2 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε το εξώφυλλο του «Sports Illustrated» με την ίδια και την πραγματική Κρίστι Μάρτιν και εξήγησε γιατί θεωρεί την ταινία τόσο σημαντική.
Η ηθοποιός τόνισε πως πρόκειται για την «πιο σημαντική ταινία» της καριέρας της και περιέγραψε πώς η ιστορία της Μάρτιν – μιας γυναίκας που θριάμβευε στο ρινγκ αλλά κακοποιούνταν στο σπίτι της – είναι μια υπενθύμιση για τη βία που υφίστανται χιλιάδες γυναίκες και άντρες από συντρόφους τους στις ΗΠΑ. «Και γι’ αυτό αυτή η ιστορία έχει σημασία», σημειώνει η Σουίνι, γράφοντας ακόμη ότι εάν η ταινία «βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να νιώσει λιγότερο μόνος», τότε το έργο της «έχει νόημα».
Δείτε την ανάρτησή της
Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το «Christy» έκανε άνοιγμα 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 2.000 αίθουσες, ένα από τα 12 χειρότερα ανοίγματα ταινίας που κυκλοφόρησε σε αντίστοιχα μεγάλο αριθμό οθονών. Η πρωταγωνίστρια δέχτηκε έντονη κριτική για την εμπορική πορεία της ταινίας, ωστόσο η ίδια η Κρίστι Μάρτιν έσπευσε να τη στηρίξει δημόσια.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE