Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
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Ταμίλα Κουλίεβα Μαγιό Σαντορίνη

Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο νησί

Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με λευκό μπικίνι πόζαρε η Ταμίλα Κουλίεβα στη Σαντορίνη και μοιράστηκε φωτογραφίες της από το νησί με τους followers της.

Η ηθοποιός έκανε διακοπές μαζί με φίλους της και ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο βρισκόταν μπροστά σε καθρέφτη, περιτριγυρισμένη από φυτά, φορώντας το μαγιό της, ενώ σε άλλο κλικ πόζαρε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα.

Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε επίσης με ένα μίνι μπλε φόρεμα πάνω στα βράχια σε παραλία του νησιού, αλλά και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που δοκίμασε με την παρέα της. «Santorini time», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Η Ταμίλα Κουλίεβα φωτογραφήθηκε με λευκό μπικίνι στη Σαντορίνη
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

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