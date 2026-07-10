Μαύρος (MRB): O Tσίπρας εμφανίζει σταδιακή αύξηση αποδοχής, η Καρυστιανού το ανάποδο
Μαύρος (MRB): O Tσίπρας εμφανίζει σταδιακή αύξηση αποδοχής, η Καρυστιανού το ανάποδο
«Υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB με αφορμή τις τάσεις του φετινού Ιουλίου που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα
Σε ανάλυση επιμέρους στοιχείων των τάσεων της MRB για τον φετινό Ιούλιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων, Δημήτρης Μαύρος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι η αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή άνοδο τους τελευταίους μήνες, την ώρα που η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.
Κατά τον κ. Μαύρο το στοιχείο αυτό οφείλεται στην απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης». «Λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης, ο κόσμος δίνει συγχωρητικότητα στα λάθη Τσίπρα» πρόσθεσε ο κ. Μαύρος.
Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι διατηρεί σταθερή την τρίτη θέση, παρά την πολιτική κινητικότητα που προκαλεί η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και είπε ότι αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Χαριλάου Τρικούπη, σημείωσε ότι το κόμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας, καθώς η τοποθέτησή του στον χώρο του κέντρου επιτρέπει στους ψηφοφόρους να μετακινούνται ευκολότερα προς άλλες πολιτικές επιλογές.
Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
Κατά τον κ. Μαύρο το στοιχείο αυτό οφείλεται στην απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης». «Λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης, ο κόσμος δίνει συγχωρητικότητα στα λάθη Τσίπρα» πρόσθεσε ο κ. Μαύρος.
Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι διατηρεί σταθερή την τρίτη θέση, παρά την πολιτική κινητικότητα που προκαλεί η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και είπε ότι αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Χαριλάου Τρικούπη, σημείωσε ότι το κόμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας, καθώς η τοποθέτησή του στον χώρο του κέντρου επιτρέπει στους ψηφοφόρους να μετακινούνται ευκολότερα προς άλλες πολιτικές επιλογές.
Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
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