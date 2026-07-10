ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Μαύρος (MRB): O Tσίπρας εμφανίζει σταδιακή αύξηση αποδοχής, η Καρυστιανού το ανάποδο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημήτρης Μαύρος MRB Αλέξης Τσίπρας Μαρία Καρυστιανού ΠΑΣΟΚ

Μαύρος (MRB): O Tσίπρας εμφανίζει σταδιακή αύξηση αποδοχής, η Καρυστιανού το ανάποδο

«Υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MRB με αφορμή τις τάσεις του φετινού Ιουλίου που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα

Μαύρος (MRB): O Tσίπρας εμφανίζει σταδιακή αύξηση αποδοχής, η Καρυστιανού το ανάποδο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ανάλυση επιμέρους στοιχείων των τάσεων της MRB για τον φετινό Ιούλιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων, Δημήτρης Μαύρος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι η αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή άνοδο τους τελευταίους μήνες, την ώρα που η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.

Κατά τον κ. Μαύρο το στοιχείο αυτό οφείλεται στην απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης». «Λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικής αντιπολίτευσης, ο κόσμος δίνει συγχωρητικότητα στα λάθη Τσίπρα» πρόσθεσε ο κ. Μαύρος.

Ο Δημήτρης Μαύρος στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή| Parapolitika 10-07-2026


Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι διατηρεί σταθερή την τρίτη θέση, παρά την πολιτική κινητικότητα που προκαλεί η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Αν και είπε ότι αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Χαριλάου Τρικούπη, σημείωσε ότι το κόμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας, καθώς η τοποθέτησή του στον χώρο του κέντρου επιτρέπει στους ψηφοφόρους να μετακινούνται ευκολότερα προς άλλες πολιτικές επιλογές.

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή αποσκοπεί κυρίως στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης