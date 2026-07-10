Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Ανησυχούν οι θαυμαστές της Σαρλίζ Θερόν μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας»: Είναι υπερβολικά αδύνατη
Την ίδια στιγμή υπήρξαν και πρόσωπα που την υπερασπίστηκαν, σημειώνοντας ότι ανέκαθεν είχε λεπτή σιλουέτα
Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Θερόν έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας ένα λευκό με μαύρο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Dior, με βαθύ ντεκολτέ, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον.
Βίντεο από την άφιξή της στο κόκκινο χαλί δημοσιεύτηκαν από διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο η προσοχή αρκετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν στράφηκε στην εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά στην αλλαγή της σιλουέτας της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, ο φωτισμός ανέδειξε περισσότερο τα οστά στο σημείο του θώρακα, με αποτέλεσμα πολλοί να σχολιάσουν την απώλεια βάρους της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της». Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως Ozempic ή άλλα σκευάσματα, ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την εικόνα της «τρομακτική» και «υπερβολικά αδύνατη».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
The Ozempic look. Do these women really believe they look beautiful? The pre ozempic Charlize Theron was stunning. pic.twitter.com/pEhxV0N5kb— EcoCodex (@EcoCodex) July 10, 2026
Poor woman. Why can’t they see Ozempic makes them ugly? pic.twitter.com/D2ydaDcrGL— American Values 🇺🇸 (@AVGirl4Life) July 10, 2026
Charlize Theron sparks Ozempic rumors as she steps out for ‘The Odyssey’ red carpet. pic.twitter.com/DRsSD3TSlj— Oli London (@OliLondonTV) July 10, 2026
The first thing I thought when I saw Charlize Theron at the Odyssey premiere was how much she reminded me of Ariana Grande’s Ozempic look from the Wizard of Oz premiere.— Hanz (@fashionistaera) July 10, 2026
Why are these gorgeous women doing this to themselves? 👀 pic.twitter.com/DoLvMYLNmo
Charlize Theron looks absolutely terrible!— AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) July 10, 2026
Is it Ozempic or something else? https://t.co/b2Z1c90wbC pic.twitter.com/TgfzDj5Bda
A Charlize Theron só na base do Ozempic. Por que a mulherada tá tão obcecada por magreza??????pic.twitter.com/qM3d57dpxb— Caio Lincoln (@caiolincoln_) July 10, 2026
Η νέα παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γύρισμα, με τον Ματ Ντέιμον να έχει δηλώσει ότι οι τοποθεσίες των γυρισμάτων ήταν από τις πιο δύσκολες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ στην ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Τομ Χόλαντ, Έλιοτ Πέιτζ και Ζεντάγια.
Φωτογραφία: AFP
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