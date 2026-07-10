Ανησυχούν οι θαυμαστές της Σαρλίζ Θερόν μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας»: Είναι υπερβολικά αδύνατη

Την ίδια στιγμή υπήρξαν και πρόσωπα που την υπερασπίστηκαν, σημειώνοντας ότι ανέκαθεν είχε λεπτή σιλουέτα





Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Θερόν έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας ένα λευκό με μαύρο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Dior, με βαθύ ντεκολτέ, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον.



Βίντεο από την άφιξή της στο κόκκινο χαλί δημοσιεύτηκαν από διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο η προσοχή αρκετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν στράφηκε στην εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά στην αλλαγή της σιλουέτας της. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, ο φωτισμός ανέδειξε περισσότερο τα οστά στο σημείο του θώρακα, με αποτέλεσμα πολλοί να σχολιάσουν την απώλεια βάρους της.



Δείτε βίντεο και φωτογραφία



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«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της». Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως Ozempic ή άλλα σκευάσματα, ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την εικόνα της «τρομακτική» και «υπερβολικά αδύνατη».



Δείτε μερικά από τα σχόλια



Κλείσιμο Η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας « Οδύσσεια » στο Παρίσι προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα της και να σχολιάζουν ότι η ηθοποιός δείχνει ιδιαίτερα αδύνατη.Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Θερόν έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας ένα λευκό με μαύρο δαντελένιο φόρεμα του οίκου Dior, με βαθύ ντεκολτέ, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον.«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της». Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως Ozempic ή άλλα σκευάσματα, ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την εικόνα της «τρομακτική» και «υπερβολικά αδύνατη».

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και θαυμαστές που υπερασπίστηκαν τη Θερόν, σημειώνοντας ότι ανέκαθεν είχε λεπτή σιλουέτα και πως η αλλαγή του σώματος σε σχέση με την ηλικία της μπορεί να κάνει περισσότερο εμφανή ορισμένα χαρακτηριστικά.



Η νέα παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γύρισμα, με τον Ματ Ντέιμον να έχει δηλώσει ότι οι τοποθεσίες των γυρισμάτων ήταν από τις πιο δύσκολες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ στην ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Τομ Χόλαντ, Έλιοτ Πέιτζ και Ζεντάγια.



Φωτογραφία: AFP