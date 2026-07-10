Οι δυσκολίες στον γάμο του Τζακ Αντόνοφ και της Μάργκαρετ Κουάλεϊ πριν από τον χωρισμό: Η επικοινωνία ήταν πρόκληση
Οι δυσκολίες στον γάμο του Τζακ Αντόνοφ και της Μάργκαρετ Κουάλεϊ πριν από τον χωρισμό: Η επικοινωνία ήταν πρόκληση
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2023
Λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για τον χωρισμό του Τζακ Αντόνοφ και της Μάργκαρετ Κουάλεϊ, πηγές από το περιβάλλον τους περιγράφουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία, που αντιμετώπιζε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γάμου του, ο οποίος κράτησε λιγότερο από τρία χρόνια.
Σύμφωνα με άτομο που μίλησε στο Page Six, ο γνωστός μουσικός παραγωγός είχε έντονη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνονται τα πράγματα, κάτι που επηρέαζε τη μεταξύ τους επικοινωνία τους. «Ο Τζακ μπορούσε να είναι πολύ σχολαστικός με τον τρόπο που ήθελε να γίνονται τα πράγματα. Συχνά προτιμούσε να γίνονται όπως εκείνος θεωρούσε καλύτερο και η Μάργκαρετ δεν ένιωθε πάντα ότι η δική της άποψη ακουγόταν ή είχε την ίδια βαρύτητα», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Η επικοινωνία ήταν σίγουρα μια πρόκληση για τον Τζακ και τη Μάργκαρετ».
Οι πληροφορίες για τον χωρισμό επιβεβαιώθηκαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ενώ άλλο πρόσωπο δήλωσε στο People ότι η σχέση τους «είχε αλλάξει», με τρίτο πρόσωπο να αναφέρει πως οι δυο τους «προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα».
Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, πυροδότησε τις φήμες περί κρίσης όταν ο Αντόνοφ βρέθηκε μόνος του στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στις 3 Ιουλίου. Μάλιστα, τόσο στο δείπνο και στην τελετή τον συνόδευε η αδερφή του, Ρέιτσελ.
Παρότι αρχικά είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η Κουάλεϊ απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, το TMZ μετέδωσε ότι είχε ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας King Snake από τον Ιούνιο, ενώ τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας της, Possession, δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει.
Οι φήμες περί προβλημάτων στη σχέση τους είχαν ενισχυθεί ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Τον Απρίλιο, η ηθοποιός άλλαξε το όνομα χρήστη της στο Instagram. Επιπλέον την Τετάρτη διαπιστώθηκε, ότι η Μάργκαρετ Κουάλεϊ είχε διαγράψει από τον λογαριασμό της στο Instagram τις φωτογραφίες του γάμου τους, καθώς και σχεδόν κάθε κοινή εικόνα με τον Τζακ Αντόνοφ, διατηρώντας μόνο μία εικόνα τους από τον περασμένο Φεβρουάριο. Παρά τις εξελίξεις, οι δύο εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram. Η τελευταία δημόσια κοινή εμφάνισή τους είχε πραγματοποιηθεί στα βραβεία Grammy τον περασμένο Φεβρουάριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με άτομο που μίλησε στο Page Six, ο γνωστός μουσικός παραγωγός είχε έντονη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνονται τα πράγματα, κάτι που επηρέαζε τη μεταξύ τους επικοινωνία τους. «Ο Τζακ μπορούσε να είναι πολύ σχολαστικός με τον τρόπο που ήθελε να γίνονται τα πράγματα. Συχνά προτιμούσε να γίνονται όπως εκείνος θεωρούσε καλύτερο και η Μάργκαρετ δεν ένιωθε πάντα ότι η δική της άποψη ακουγόταν ή είχε την ίδια βαρύτητα», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε: «Η επικοινωνία ήταν σίγουρα μια πρόκληση για τον Τζακ και τη Μάργκαρετ».
Οι πληροφορίες για τον χωρισμό επιβεβαιώθηκαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ενώ άλλο πρόσωπο δήλωσε στο People ότι η σχέση τους «είχε αλλάξει», με τρίτο πρόσωπο να αναφέρει πως οι δυο τους «προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα».
Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, πυροδότησε τις φήμες περί κρίσης όταν ο Αντόνοφ βρέθηκε μόνος του στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στις 3 Ιουλίου. Μάλιστα, τόσο στο δείπνο και στην τελετή τον συνόδευε η αδερφή του, Ρέιτσελ.
Παρότι αρχικά είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η Κουάλεϊ απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, το TMZ μετέδωσε ότι είχε ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας King Snake από τον Ιούνιο, ενώ τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας της, Possession, δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει.
Οι φήμες περί προβλημάτων στη σχέση τους είχαν ενισχυθεί ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Τον Απρίλιο, η ηθοποιός άλλαξε το όνομα χρήστη της στο Instagram. Επιπλέον την Τετάρτη διαπιστώθηκε, ότι η Μάργκαρετ Κουάλεϊ είχε διαγράψει από τον λογαριασμό της στο Instagram τις φωτογραφίες του γάμου τους, καθώς και σχεδόν κάθε κοινή εικόνα με τον Τζακ Αντόνοφ, διατηρώντας μόνο μία εικόνα τους από τον περασμένο Φεβρουάριο. Παρά τις εξελίξεις, οι δύο εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram. Η τελευταία δημόσια κοινή εμφάνισή τους είχε πραγματοποιηθεί στα βραβεία Grammy τον περασμένο Φεβρουάριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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