Τέλος στη δικαστική διαμάχη του Τσάρλι Σιν με την πρώην σύζυγό του, Μπρουκ Μιούλερ: Θα της καταβάλει 500.000 δολάρια

Η άλλοτε γυναίκα του ηθοποιού είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του, διεκδικώντας αναδρομικά περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια για τη διατροφή των δίδυμων γιων τους





Η Μιούλερ είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του Σιν τον περασμένο Δεκέμβριο, διεκδικώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι της όφειλε αναδρομική διατροφή, με τόκους, για τα 17χρονα δίδυμά τους, Μπομπ και Μαξ.







Τώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας εκείνος θα της καταβάλει πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που ζητούσε αρχικά. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας τους, ο Σιν οφείλει στη Μιούλερ συνολικά 500.000 δολάρια, από τα οποία τα μισά πρέπει να καταβληθούν έως τις 10 Ιουλίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να πληρωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου.







Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν για τη διατροφή των παιδιών καλύπτει την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη για τα παιδιά θα βαραίνει τον γονέα που έχει τη φυσική επιμέλεια εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Παρότι η Μιούλερ και ο Σιν έχουν τυπικά κοινή επιμέλεια, οι ακριβείς όροι εξαρτώνται από την ικανότητα της Μιούλερ να παραμένει νηφάλια.



Όταν η Μιούλερ κατέθεσε για πρώτη φορά αγωγή κατά του Σιν τον περασμένο Δεκέμβριο, απαίτησε το υπέρογκο ποσό των 15.386.243 δολαρίων, το οποίο περιλάμβανε 8,9 εκατομμύρια δολάρια σε αναδρομική διατροφή από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2025 και επιπλέον 6,4 εκατομμύρια δολάρια σε τόκους.



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Η Μιούλερ ζήτησε από τον πρώην σύζυγό της να της καταβάλει το ποσό που προβλεπόταν — συν 25.000 δολάρια για δικηγορικά έξοδα — εντός 30 ημερών. Ο εκπρόσωπος του Σιν απάντησε: «Η Μπρουκ μπαινοβγαίνει σε κέντρα αποτοξίνωσης τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ ο Τσάρλι είχε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, γι’ αυτό και εκείνη δεν δικαιούται καμία διατροφή για τα παιδιά».



Νωρίτερα πέρυσι, η Μιούλερ είχε δηλώσει ότι ο Σιν παρέμενε «το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνομαι για βοήθεια», λέγοντας: «Το καταλαβαίνει. Είναι πάντα εκεί για να με βοηθήσει και να μαζέψει τα κομμάτια».



Το ποσό των 500.000 δολαρίων υποχρεούται να καταβάλλει ο Τσάρλι Σιν στην πρώην σύζυγό του, Μπρουκ Μιούλερ, καθώς η δικαστική τους διαμάχη φτάνει στο τέλος της.Η Μιούλερ είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του Σιν τον περασμένο Δεκέμβριο, διεκδικώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι της όφειλε αναδρομική διατροφή, με τόκους, για τα 17χρονα δίδυμά τους, Μπομπ και Μαξ.Στην αρχική της καταγγελία, η Μιούλερ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός είχε διαταχθεί να της καταβάλλει 55.000 δολάρια τον μήνα από τον Απρίλιο του 2010 και μετά, αλλά ισχυρίστηκε ότι τον Ιούλιο του 2011 άρχισε να κάνει είτε μερικές πληρωμές είτε καθόλου. Ο εκπρόσωπος του Σιν υποστήριξε ότι η Μιούλερ «δεν δικαιούται καμία διατροφή για τα παιδιά», επειδή εκείνος φρόντιζε τα παιδιά όσο εκείνη πάλευε με τον εθισμό της.Τώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας εκείνος θα της καταβάλει πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που ζητούσε αρχικά. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας τους, ο Σιν οφείλει στη Μιούλερ συνολικά 500.000 δολάρια, από τα οποία τα μισά πρέπει να καταβληθούν έως τις 10 Ιουλίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να πληρωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου.Η Μιούλερ και ο Σιν παντρεύτηκαν το 2008, ξεκινώντας έναν ταραχώδη γάμο, ο οποίος σημαδεύτηκε από τις αντίστοιχες μάχες τους με τις ουσίες, μέχρι το διαζύγιό τους το 2011. Το 2013, η επίσης πρώην σύζυγος του Σιν, Ντενίζ Ρίτσαρντς, ανέλαβε προσωρινά τη φροντίδα των διδύμων, αφού οι αρχές τα απομάκρυναν από τη Μιούλερ λόγω της χρήσης ναρκωτικών. Ο Σιν παραμένει νηφάλιος από το 2018, ενώ η Μιούλερ υποτροπίασε το 2023 και έχει παραδεχθεί ακόμη ένα «στραβοπάτημα» έκτοτε, αλλά δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει καθαρή.Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν για τη διατροφή των παιδιών καλύπτει την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη για τα παιδιά θα βαραίνει τον γονέα που έχει τη φυσική επιμέλεια εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Παρότι η Μιούλερ και ο Σιν έχουν τυπικά κοινή επιμέλεια, οι ακριβείς όροι εξαρτώνται από την ικανότητα της Μιούλερ να παραμένει νηφάλια.Όταν η Μιούλερ κατέθεσε για πρώτη φορά αγωγή κατά του Σιν τον περασμένο Δεκέμβριο, απαίτησε το υπέρογκο ποσό των 15.386.243 δολαρίων, το οποίο περιλάμβανε 8,9 εκατομμύρια δολάρια σε αναδρομική διατροφή από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2025 και επιπλέον 6,4 εκατομμύρια δολάρια σε τόκους.Η Μιούλερ ζήτησε από τον πρώην σύζυγό της να της καταβάλει το ποσό που προβλεπόταν — συν 25.000 δολάρια για δικηγορικά έξοδα — εντός 30 ημερών. Ο εκπρόσωπος του Σιν απάντησε: «Η Μπρουκ μπαινοβγαίνει σε κέντρα αποτοξίνωσης τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ ο Τσάρλι είχε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, γι’ αυτό και εκείνη δεν δικαιούται καμία διατροφή για τα παιδιά».Νωρίτερα πέρυσι, η Μιούλερ είχε δηλώσει ότι ο Σιν παρέμενε «το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνομαι για βοήθεια», λέγοντας: «Το καταλαβαίνει. Είναι πάντα εκεί για να με βοηθήσει και να μαζέψει τα κομμάτια».

Ωστόσο, εξήγησε ότι οι δυο τους είχαν πολύ διαφορετική αντίληψη για τη νηφαλιότητα, την οποία εκείνος φαινόταν να αποδίδει περισσότερο στη δύναμη της θέλησης απ’ ό,τι η ίδια, σύμφωνα με το People. «Ξέρει όλο το ιστορικό του με τον εθισμό και σκέφτεται: “Αν εγώ μπορώ απλώς να σταματήσω χωρίς ούτε μία συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών ή χωρίς να χρειάζομαι οτιδήποτε άλλο, τότε γιατί δεν μπορείς κι εσύ;”», είπε.



«Νομίζω ότι θεωρεί πως είναι περισσότερο θέμα επιλογής, ενώ με τη νοοτροπία του εθισμού μερικές φορές δεν έχεις επιλογή. Αλλά αν κοιτάξω πίσω στον γάμο μας, εκείνος ήταν πάντα από τους ανθρώπους που μπορούσαν να το σταματήσουν, να το κλείσουν και να πάνε για ύπνο, ενώ εγώ έπαιρνα το αυτοκίνητο και έφευγα κρυφά για το Skid Row», πρόσθεσε. Η ίδια παραδέχθηκε επίσης ότι οι συνθήκες ήταν «άδικες» για τους γιους της, οι οποίοι, όπως είπε, είχαν συνηθίσει τη «θλιβερή πραγματικότητα ότι η μαμά κάποια μέρα θα υποτροπιάσει ξανά».